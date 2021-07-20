Антон Хабаров познакомится с «Алексом Лютым»

Действие разворачивается в Ленинграде образца 1975 года. Молодую девушку Ольгу Пшеничную, племянницу известной телеведущей, находят убитой. На месте преступления обнаруживают важную улику – хирургический пенал со свастикой и гравировкой Hermann Schulz. К делу привлекают подполковника КГБ Андрея Елисеева (Хабаров) из спецотдела по розыску военных преступников. Он одержим своей работой и положил всю жизнь на поиск беглых нацистов и коллаборационистов.
«Мой герой Елисеев – человек жёсткий, целеустремлённый, не знающий страха, что в обычной жизни в принципе очень опасно, но людям подобных профессий крайне необходимо. У него порог страха гораздо ниже, чем у обычного человека, — поведал о своём персонаже Антон Хабаров. — Для меня "Алекс Лютый" – особый проект. Я очень хотел в нём сниматься, так как люблю историю и всегда интересовался именно историей поиска военных преступников. И вот впервые мне на пути встречается подобный сценарий. Конечно, это большая актёрская удача. Первый сезон "Алекса Лютого" мне очень понравился: хороший детектив, интересно снятый и отлично срежиссированный. Второй сезон будет также о поиске нацистских преступников и справедливом наказании тех, кто ушёл в своё время от правосудия, о борьбе добра со злом».
фото: пресс-служба телеканала НТВ
В ходе расследования Елисеев знакомится с майором Верой Гришиной (Олькина) и начальником отдела по особо важным делам Прокуратуры Мезенцевым (Стрелков). Вместе они выходят на след нацистского хирурга, поволжского немца Германа Шульца, который в годы войны проводил медицинские опыты над заключёнными в пересыльном лагере «Пески-2». В 1944-м руководство и персонал лагеря бесследно исчезли. Шульц в их числе. Страшные убийства продолжаются: почерк преступника во многих из них схож, однако важные детали не совпадают, и Елисеев медлит. Тем временем в СИЗО находится другой опасный нацистский преступник – Алекс Лютый (Дмитрий Муляр). Возможно, он что-то знает про Шульца и может быть полезен следствию.
«Моя задача как режиссёра вместе с оператором (Светлана Кругликова) снять максимально достоверно и убедительно, при этом выдержать линию и не перейти грань, не скатиться в жанр фильма ужасов или хоррора, а для этого нужна определённая культура киноязыка. Сцены, которые происходят в лагере, будут очень сильными и страшными. Уже найдены объекты, которые сами по себе будут дополнять происходящее и создавать определённое ощущение. У нас ленинградская история и основная локация — Санкт-Петербург. Концлагерь будет создан на базе форта Риф Кронштадтской крепости – это морские крепости, которые охраняют Петербург ещё с тех времён, как он был Петроградом. Новый сезон "Алекса Лютого" будет гораздо жёстче и динамичнее первого, в нём будет больше напряжения, детективной интриги, сюжет драматургически будет очень закручен – уверен, зрителей ждёт сюрприз», – рассказал режиссёр сериала Леонид Белозорович.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Компанию исполнителям главных ролей составят Мария Аниканова, Геннадий Алимпиев, Эмилия Спивак, Евгений Антропов, Юрий Ицков и другие актёры. Съёмки пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как и в первом сезоне, зрителей ждут две параллельно развивающихся линии: одна – военное время 1942-го, вторая – расследование преступления и поиск нацистского преступника в 1975-м.
«История второго сезона также основана на реальных событиях. Некоторые персонажи и места действия являются собирательными образами, но все они достоверны и имеют своих прототипов. Все эти поразительные и ужасающие события происходили в реальной жизни, к сожалению. Об этом нужно знать, чтобы никогда больше не повторять», — делится продюсер и автор идеи Анна Ольшевская.
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