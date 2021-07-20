Пятый сезон «Фитнеса» стал эксклюзивом видеосервиса Premier

На видеосервисе Premier эксклюзивно вышел
пятый сезон «Фитнеса
», рассказывающий историю девушки, которая доказывает, что «невозможное возможно» и любая женщина может изменить свою жизнь. Об этом сообщает пресс-служба сериала.
Главная героиня Ася (Софья Зайка
) в первом сезоне проекта была погружена в подготовку к свадьбе. Тогда девушка случайно узнала, что жениху не нравится её фигура, и даже подружки за спиной у Аси насмехались над её внешностью. Главная героиня решительно берётся за изменения — устраивается на работу в спортклуб, чтобы вернуть потерянную веру в себя. С этого момента жизнь девушки меняется. Спустя четыре сезона жизнь Аси сильно изменилась: она прошла стажировку в бизнес-школе в Великобритании, стала директором фитнес-клуба, обрела любовь и новые цели в своей жизни.
В продолжении сериала жизнь подготовила для Аси новые испытания: разорившаяся хозяйка фитнес-клуба, Белла, дарит бизнес ей и Боре (Борис Дергачёв
). Однако подарок оказывается «с нагрузкой» – на клубе висит многомиллионный долг за аренду. Пока сотрудники заняты своими личными делами, Ася с Борей не сдаются, пытаясь удержать «СуперФит» на плаву и отработать долг. Инсценировка ограбления, мошенничество, зловещее «изгнание духов» при потенциальном покупателе клуба, организация нелегальных боёв – то немногое, на что готовы пойти новые владельцы, чтобы «СуперФит» жил для всех, кто видит в нём не только место работы, но и дом. Придя сюда три года назад, Ася надеялась, что фитнес поможет ей похудеть, но не могла представить, что он подарит ей друзей и, главное, счастье. И за это точно стоит бороться.
Режиссерское кресло сезона поделили между собой Антон Маслов
и Кирилл Васильев
. Компанию вышеназванным актёрам составили Михаил Трухин
, Татьяна Храмова
, Роман Курцын
, Алексей Демидов
и Марианна Шульц
. Новые серии «Фитнеса» будут доступны подписчикам видеосервиса Premier.
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