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Надежда Михалкова снимает сериал про российскую киноиндустрию

20 июля
2021 год

Новости кино >>
20 июля 2021
Надежда Михалкова приступила в Москве к съёмкам нового эксклюзивного драматического мини-сериала Okko «Номинация». Актриса не только выступит режиссёром, но и исполнит главную роль на пару со своей сестрой Анной Михалковой, уточняет пресс-служба мультимедийного сервиса, отвечающего за производство проекта вместе с компанией «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова.

Надежда Михалкова снимает сериал про российскую киноиндустрию
фото: пресс-служба мультимедийного сервиса Okko

Это рассказ о младшей представительнице кинематографической династии Вере, которая берётся снимать халтурный заказной фильм. Однако, неожиданно для неё самой, эта лента становится главной в её жизни.

Для Надежды Михалковой «этот сериал — прежде всего размышление о том, как человек распоряжается временем, которое ему отведено. Как исправляет ошибки, которые совершает. Драма ведь не в том, что мы все ошибаемся, а в том, что не всегда есть время и силы осознать ошибку, принять её, исправить или смириться с тем, что случилось, и двигаться дальше. В моей истории три сильные женщины с разной судьбой проходят через испытания, пытаются исправить совершённые ошибки и стараются принять друг друга такими, какими они являются на самом деле».

Надежда Михалкова снимает сериал про российскую киноиндустрию
фото: пресс-служба мультимедийного сервиса Okko

Главная героиня сериала Вера (Надежда Михалкова) – младшая дочь покойного советского драматурга и режиссёра Алексея Истомина, даёт дерзкое интервью, в котором говорит всё, что думает о современной российской киноиндустрии. Причина такой дерзости – роль в голливудском блокбастере, которая вот-вот сделает Веру звездой мирового масштаба. Однако съёмки фильма срываются, и теперь Вера, презираемая всей индустрией, вынужденно остаётся в России и ищет хоть какую-нибудь работу в кино. Сестра Веры, Татьяна (Анна Михалкова) – популярная актриса; она мечтает о большой роли в хорошем фестивальном фильме, но, кажется, навеки застряла в кабале больших сериальных контрактов. Мать, Агафья Александровна (Людмила Максакова), некогда тоже известная актриса, теперь возглавляет фонд имени своего мужа, но в финансах она разбирается куда хуже, чем в кино, поэтому фонд находится на пороге крупных неприятностей.

Чтобы спасти фонд и семью, Агафья задумывает хитрую манипуляцию: она поручает Вере снять заказной фильм для фонда на государственные деньги, с Татьяной в главной роли. Поначалу кажется, что это халтура для галочки, но Вера неожиданно меняет сценарий – берёт за основу фильма последний, неснятый сценарий своего отца. Проект тут же приобретает совсем другой размах. Агафья, почувствовав это, забирает одну из главных ролей себе. В результате мать и две сестры, находящиеся в очень сложных отношениях, оказываются на одной площадке. Эти съёмки либо спасут их семью, либо окончательно её уничтожат.

Надежда Михалкова снимает сериал про российскую киноиндустрию
фото: пресс-служба мультимедийного сервиса Okko

По словам генерального продюсера «Номинации» Данилы Шарапова, «Надя Михалкова задумала этот проект около двух лет назад и всё это время работала над сценарием. Её соавторами выступили Маруся Трубникова и Дарья Воротынцева. Для Нади это первый сериал, как для режиссёра, и он достаточно личный. Проект наполнен иронией и важными для режиссёра смыслами — это взгляд на мир российского кинематографа и одновременно на семейные ценности».

Съёмки пройдут в Москве. За визуальную составляющую отвечают оператор Павел Капинос, художник-постановщик Ирина Гражданкина и художник по костюмам Наталья Гольденберг. Компанию исполнительницам главных ролей составят Андрей Смоляков, Алексей Гришин, Владимир Мишуков, Софья Гершевич, Анастасия Микульчина и другие актёры.
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Надежда Михалкова снимает сериал про российскую киноиндустрию фотографии
Надежда Михалкова снимает сериал про российскую киноиндустрию фотографии
Надежда Михалкова снимает сериал про российскую киноиндустрию фотографии
Надежда Михалкова снимает сериал про российскую киноиндустрию фотографии
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