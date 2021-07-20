Надежда Михалкова снимает сериал про российскую киноиндустрию

Надежда Михалкова приступила в Москве к съёмкам нового эксклюзивного драматического мини-сериала Okko «Номинация». Актриса не только выступит режиссёром, но и исполнит главную роль на пару со своей сестрой Анной Михалковой, уточняет пресс-служба мультимедийного сервиса, отвечающего за производство проекта вместе с компанией «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова.
фото: пресс-служба мультимедийного сервиса Okko
Это рассказ о младшей представительнице кинематографической династии Вере, которая берётся снимать халтурный заказной фильм. Однако, неожиданно для неё самой, эта лента становится главной в её жизни.
Для Надежды Михалковой «этот сериал — прежде всего размышление о том, как человек распоряжается временем, которое ему отведено. Как исправляет ошибки, которые совершает. Драма ведь не в том, что мы все ошибаемся, а в том, что не всегда есть время и силы осознать ошибку, принять её, исправить или смириться с тем, что случилось, и двигаться дальше. В моей истории три сильные женщины с разной судьбой проходят через испытания, пытаются исправить совершённые ошибки и стараются принять друг друга такими, какими они являются на самом деле».
фото: пресс-служба мультимедийного сервиса Okko
Главная героиня сериала Вера (Надежда Михалкова) – младшая дочь покойного советского драматурга и режиссёра Алексея Истомина, даёт дерзкое интервью, в котором говорит всё, что думает о современной российской киноиндустрии. Причина такой дерзости – роль в голливудском блокбастере, которая вот-вот сделает Веру звездой мирового масштаба. Однако съёмки фильма срываются, и теперь Вера, презираемая всей индустрией, вынужденно остаётся в России и ищет хоть какую-нибудь работу в кино. Сестра Веры, Татьяна (Анна Михалкова) – популярная актриса; она мечтает о большой роли в хорошем фестивальном фильме, но, кажется, навеки застряла в кабале больших сериальных контрактов. Мать, Агафья Александровна (Людмила Максакова), некогда тоже известная актриса, теперь возглавляет фонд имени своего мужа, но в финансах она разбирается куда хуже, чем в кино, поэтому фонд находится на пороге крупных неприятностей.
Чтобы спасти фонд и семью, Агафья задумывает хитрую манипуляцию: она поручает Вере снять заказной фильм для фонда на государственные деньги, с Татьяной в главной роли. Поначалу кажется, что это халтура для галочки, но Вера неожиданно меняет сценарий – берёт за основу фильма последний, неснятый сценарий своего отца. Проект тут же приобретает совсем другой размах. Агафья, почувствовав это, забирает одну из главных ролей себе. В результате мать и две сестры, находящиеся в очень сложных отношениях, оказываются на одной площадке. Эти съёмки либо спасут их семью, либо окончательно её уничтожат.
фото: пресс-служба мультимедийного сервиса Okko
По словам генерального продюсера «Номинации» Данилы Шарапова, «Надя Михалкова задумала этот проект около двух лет назад и всё это время работала над сценарием. Её соавторами выступили Маруся Трубникова и Дарья Воротынцева. Для Нади это первый сериал, как для режиссёра, и он достаточно личный. Проект наполнен иронией и важными для режиссёра смыслами — это взгляд на мир российского кинематографа и одновременно на семейные ценности».
обсуждение >>