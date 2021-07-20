Мировая премьера картины Глеба Панфилова «Сто минут из жизни Ивана Денисовича» состоится на фестивале в Локарно

«"Сто минут из жизни Ивана Денисовича" — это рассказ о тысячах советских солдат, которые сражались на войне и чьё единственное "преступление" заключалось в том, что они были пойманы нацистами и стали военнопленными. По возвращению из плена ждал быстрый суд и десять лет в сибирских лагерях. В чём же тогда причина, по которой такие заключённые, как Иван Денисович, остаются в живых? Что побуждало их просыпаться каждое утро, чтобы встретить ещё один день ада? Наш фильм – попытка ответить на эти вопросы», — говорит о своей новой работе автор сценария и режиссёр Глеб Панфилов.
Как уточняет пресс-служба телеканала «Россия», для мастера это второе участие в фестивале в Локарно: в 1969-м он стал победителем со своим дебютным фильмом «В огне брода нет». Однако руководство СССР тогда не разрешило молодому режиссёру поехать в Швейцарию и получить награду лично. Приз был отправлен в СССР почтой и по сей день хранится в музее «Ленфильма».
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