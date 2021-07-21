Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Исполнилось 70 лет со дня рождения Робина Уильямса

21 июля
2021 год

Новости кино >>
21 июля 2021
Сегодня, 21 июля, исполнилось 70 лет со дня рождения знаменитого голливудского актёра, сценариста, продюсера и комика-стендапера Робина Уильямса, обладателя «Оскара» за лучшую роль второго плана в фильме «Умница Уилл Хантинг», полюбившегося многим зрителям после картин «Общество мёртвых поэтов», «Миссис Даутфайр», «Мир по Гарпу» и многих других.

Робин Маклорин Уильямс родился 21 июля 1951 года в Чикаго. Начал актёрскую карьеру в качестве эстрадного комика. В конце 70-х его пригласили на телевидение сыграть инопланетянина Морка в сериале «Счастливые дни». Невероятный успех сезона с участием инопланетянина подтолкнул создателей шоу придумать отдельную историю, связанную с персонажем Уильямса, и, в результате, сериал «Морк и Минди» просуществовал четыре сезона.

Исполнилось 70 лет со дня рождения Робина Уильямса
фото: nytimes.com

За свою жизнь мастеру посчастливилось поработать с такими режиссёрами, как Джордж Рой Хилл, Питер Уэйр, Гас Ван Сент, Роберт Олтман («Попай»), Пол МазурскиМосква на Гудзоне»), Барри ЛевинсонДоброе утро, Вьетнам»), Терри ГиллиамКороль-рыбак»), Стивен СпилбергКапитан Крюк»), Джо ДжонстонДжуманджи»), Пенни МаршаллПробуждение»), Вуди АлленРазбирая Гарри»), Кристофер НоланБессонница») и многие другие. На его счету 112 ролей в кино и на телевидении.

11 августа 2014-го в калифорнийском Тибьюроне обладатель более 60 престижных наград расстался с жизнью, не справившись с депрессией. Его прах развеяли в округе Марин над заливом Сан-Франциско.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
О капитан! Мой капитан!
Умер Робин Уильямс
Поиск по меткам
ГлыбыДень рождения
персоны
Вуди АлленГас Ван СентТерри ГиллиамДжо ДжонстонБарри ЛевинсонПол МазурскиПенни МаршаллКристофер НоланРоберт ОлтманСтивен СпилбергРобин УильямсПитер Уэйр
фильмы
БессонницаДжуманджиДоброе утро, ВьетнамКапитан КрюкКороль-рыбакМир по ГарпуМиссис ДаутфайрМосква на ГудзонеОбщество мертвых поэтовПробуждениеРазбирая ГарриСчастливые дниУмница Уилл Хантинг

фотографии >>
Исполнилось 70 лет со дня рождения Робина Уильямса фотографии
Исполнилось 70 лет со дня рождения Робина Уильямса фотографии
Исполнилось 70 лет со дня рождения Робина Уильямса фотографии
промо к фильму «Миссис Даутфайр»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Павел Ващилин
Нонна Гришаева
Елена Добронравова
Нина Дробышева
Анна Кузина
Юлия Маньковская
Илья Носков
Глеб Стриженов
Пётр Щербаков
Джастин Барта
Шарлотта Генсбур
Бетти Гилпин
Сим
Энтони Стеффен
Робин Уильямс
Джош Хартнетт
все родившиеся 21 июля >>

Афиша кино >>

Цензор
фильм ужасов
Великобритания, 2021
G. I. Joe. Бросок кобры: Глаза Змеи
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Время
триллер, экранизация
США, 2021
Сипсик
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Эстония, Дания, 2020
Тайна Сен-Тропе
детектив, комедия, криминальный фильм
Франция, 2021
Унесённые призраками
мистика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2001
На игле
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, 1995
Бендер: Золото империи
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Город тайн
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер
Австралия, США, 2020
Пороховой коктейль
боевик, приключения, триллер
США, Франция, 2021
Адский ад
боевик, комедия, криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, США, 2020
Двойное счастье
комедия
Италия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен