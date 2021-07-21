Исполнилось 70 лет со дня рождения Робина Уильямса

Сегодня, 21 июля, исполнилось 70 лет со дня рождения знаменитого голливудского актёра, сценариста, продюсера и комика-стендапера Робина Уильямса
, обладателя «Оскара» за лучшую роль второго плана в фильме «Умница Уилл Хантинг
», полюбившегося многим зрителям после картин «Общество мёртвых поэтов
», «Миссис Даутфайр
», «Мир по Гарпу
» и многих других.
Робин Маклорин Уильямс
родился 21 июля 1951 года в Чикаго. Начал актёрскую карьеру в качестве эстрадного комика. В конце 70-х его пригласили на телевидение сыграть инопланетянина Морка в сериале «Счастливые дни
». Невероятный успех сезона с участием инопланетянина подтолкнул создателей шоу придумать отдельную историю, связанную с персонажем Уильямса, и, в результате, сериал «Морк и Минди» просуществовал четыре сезона.
За свою жизнь мастеру посчастливилось поработать с такими режиссёрами, как Джордж Рой Хилл, Питер Уэйр
, Гас Ван Сент
, Роберт Олтман
(«Попай»), Пол Мазурски
(«Москва на Гудзоне
»), Барри Левинсон
(«Доброе утро, Вьетнам
»), Терри Гиллиам
(«Король-рыбак
»), Стивен Спилберг
(«Капитан Крюк
»), Джо Джонстон
(«Джуманджи
»), Пенни Маршалл
(«Пробуждение
»), Вуди Аллен
(«Разбирая Гарри
»), Кристофер Нолан
(«Бессонница
») и многие другие. На его счету 112 ролей в кино и на телевидении.
11 августа 2014-го в калифорнийском Тибьюроне обладатель более 60 престижных наград расстался с жизнью, не справившись с депрессией. Его прах развеяли в округе Марин над заливом Сан-Франциско.
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