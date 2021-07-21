Второй сезон «Новенького» с Глебом Калюжным стартует 12 августа

Второй сезон сериала «Новенький» с Глебом Калюжным в главной роли выйдет 12 августа на START. В основу сценария легли реальные истории абьюзивных отношений и буллинга, сообщает пресс-служба видеосервиса.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
В начале сюжета московский школьник Максим Плетнев переезжает из столицы в провинциальный Юровск, где становится жертвой буллинга со стороны сверстников. После дня рождения одноклассницы Сони Рябовой (Анна Демидова), зачинщицы травли, парень пропадает, что переворачивает жизнь городка с ног на голову. В продолжении проекта возвращение Макса становится поводом для расследования другой, еще более страшной тайны — событий, которые замалчивались в Юровске более 30 лет. Возможно, не все взрослые здесь те, за кого себя выдают.
«Во втором сезоне есть линия, события которой происходят в конце 1980-х: это тоже реальная история, которую я наблюдала, к счастью, со стороны, будучи 14-15-летней девочкой. Отрицательный персонаж из прошлого действительно существовал, и его жизнь в итоге сложилась именно так, как показано в сериале. Финальную сцену с его участием снимать было тоже совсем непросто. Когда я произнесла на крыше спортинтерната "стоп, снято", все были в каком-то оцепенении от ужаса произошедшего. Тот самый случай, когда в кино веришь на все сто процентов».
фото: Пресс-служба видеосервиса START
«Я люблю сложные сцены: когда и физически непросто, и психологически, и много задач, и пятерное сальто назад под конец. Здесь было именно так, — рассказывает Глеб Калюжный. — Во втором сезоне Макс столкнется с правдой и взрослением, будет искать и находить ответы на волнующие его вопросы. Мы сможем детально рассмотреть его взаимоотношения с родителями, расставание которых он болезненно переживает. Он больше действует, ведет настоящее расследование, сильнее погружаясь в секреты Юровска».
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