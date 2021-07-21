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Институт развития интернета начинает прием заявок на создание молодежных кинопроектов

21 июля
2021 год

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21 июля 2021
Институт развития интернета начинает прием заявок на создание контента для молодежи. Победители получат финансирование в 2022-м, а список первых поддержанных проектов станет известен до конца нынешнего года.

Институт развития интернета начинает прием заявок на создание молодежных кинопроектов
фото: К/ф «Сама дура»

«Ранний старт приема заявок на будущий год позволит сделать выход контента, в том числе крупных проектов, более равномерным», — отметил гендиректор ИРИ Антон Ключкин.

Во время подготовки к отбору была переработана документация. Также ИРИ перезапускает свой электронный обучающий курс, который поможет подготовить заявку, понять, соответствует ли идея целям и задачам конкурса, а также узнать правила составления договора, отчетности и бизнес-плана. После каждого выполненного задания участники получат обратную связь от куратора, который исправит ошибки и даст рекомендации по доработке.

В 2021-м Институт развития интернета провел три сессии конкурсного отбора. При поддержке организации в этом году выйдет несколько картин, в том числе вторые сезоны сериалов «Новенький», «Естественный отбор», «Молодые и сильные выживут», «Сама дура», «Найден_жив» и другие.

Финансирование производства контента проходит в рамках федерального проекта «Цифровая культура».
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