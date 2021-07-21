Российский сериал «Коса» отметили на Нью-Йоркском международном кинофестивале

Оригинальный проект KION «Коса» одержал победу на Нью-Йоркском международном кинофестивале (INYFF) в категории телевизионных и веб-сериалов, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: Пресс-служба KION
«Коса» — это детективная история необыкновенной героини, которая работает следователем и берется за преступления, связанные с загадочными убийствами молодых девушек на Куршской косе. Главные роли в сериале исполнили Линда Лапиньш и Александр Горбатов.
Режиссерское кресло занял Игорь Волошин, а над сценарием работала Татьяна Арцеулова. Производством проекта занимались «МТС Медиа» и продюсерская компания «Среда».
Премьера «Косы» скоро состоится в онлайн-кинотеатре KION.
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