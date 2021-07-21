Права на показ «Петровых в гриппе» и «Конька-Горбунка» проданы за рубеж

Российские компании подвели итоги участия в кинорынке Marche du Film, который прошел в гибридном формате в рамках 74-го Каннского кинофестиваля. Информацией о сделках поделилась пресс-служба «Роскино».
фото: Пресс-служба «Роскино»
На виртуальном стенде платформы Marche порядка 30 кинокомпаний представили более своих 60 проектов. Так, СТВ продала права на показ «Конька-Горбунка», которого увидят в Японии; приключенческая фантастика «Вратарь галактики» отправится в Италию и Корею, а «Бука. Мое любимое чудище», купленная 97 странами мира, — во Францию. Rock Films через своего сейлз-агента Riverlet Films финализировала сделку по продаже мировых авиа прав на фильм «Китобой». Байеры из Индии и Тайваня приобрели хорроры «Бывшая» и «Побочный эффект» у Planeta Inform.
Компания Russian World Vision достигла предварительных договоренностей о реализации прав на спортивную комедию «Нефутбол» и триллер «Домой!» в Латинской Америке, а также согласовала сделку по военному экшну «Красный призрак» на территориях Ближнего Востока и Северной Африки, где зрителям представят и анимационную картину «Огонёк-Огниво».
RIKI Group объявила о партнерстве с немецкой компанией Sola Media – агент получил права на дистрибуцию анимационного фильма «Финник» и будет представлять картину в Великобритании и Ирландии, Австралии и Новой Зеландии, Германии и Италии, Польше, странах Скандинавии, Южной Африки и других.
Для Art Pictures Distribution рынок Marche du Film стал одним из ключевых в этом году. Компания презентовала документальный фильм к 100-летию Сергея Бондарчука «Battle» и получила возможность показать и сериалы – премьеру комедии «Братья», спортивную драму «Рэгби», второй сезон «Дылд».
Central Partnership презентовала картину «Декабрь» о последних днях жизни поэта Сергея Есенина, масштабный «Огонь», захватывающий триллер «Ряд 19», военную драму «Летчик» и находящийся в производстве хоррор «Ледяной демон»; а Mirsand Ltd. показала триллер «Хочу в игру», военную ленту «Девятаев» и космическую драму о героизме советских космонавтов «Время первых». Компания Proline Film представила зарубежным закупщикам «Фауста» и «Солнце» Александра Сокурова и копродукционный проект в разработке «Последние времена».
Sputnik Vostok Production представила фильм «Земля Эльзы» о трогательной любви Леонида и Эльзы, героев за 70, с счастьем которых не хотят мириться их близкие. Также на Marche du Film компания заявила новый семейный приключенческий фильм «Солнце на вкус», копродукцию России и Узбекистана.
Релизом копродукционного фильма «Купе номер шесть», получившего гран-при в основном конкурсе Каннского фестиваля, займется Sony Pictures Classics – компания будет представлять ленту в Северной и Латинской Америке, Восточной Европе, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Права на «Петровых в гриппе» были проданы компанией Charades Productions в Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Грецию, Италию, Португалию, Польшу, Чешскую Республику и Словакию, страны Балтии и бывшей Югославии, а права на кинотеатральный прокат — Израилю, Турции, Мексике и Индонезии.
Также на Marché du Film состоялось мероприятие с фокусом на Россию в рамках Producers Network – эксклюзивной площадки для делового общения международных продюсеров, проекты которых открыты к копродукции. Там были представлены фильм «Белой дороги!», современная фантастика «Девка-баба», криминальная драма «Дело Бейлиса», проекты «Скоро кончится лето», «Председатель земного шара», «И его братья» и другие.
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