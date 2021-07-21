Буржуазия, творчество и любовь: трейлер фильма «Мартин Иден»

В сети появился локализованный трейлер драмы «Мартин Иден
» режиссёра Пьетро Марчелло
(«Молчание Пелешяна
»), снятой по мотивам одноимённого романа Джека Лондона.
Молодой неапольский моряк Мартин Иден спасает от нападения бандитов Артуро, отпрыска буржуазной семьи Орсини, который приглашает его к себе домой. Здесь Мартин влюбляется в сестру Артуро — Елену. Культурная и утонченная молодая женщина становится любовной одержимостью и символом социального статуса, к которому Мартин стремится подняться. Он начинает заниматься самообразованием и мечтает стать писателем. Но литературные труды Мартина отвергаются редакциями, как слишком новые для стандартизированных вкусов. А для Елены и ее буржуазной семьи отсутствие «должности» является проблемой, или, скорее, непростительным недостатком. Под влиянием старого интеллектуала Рэсса Бриссендена Мартин знакомится с социалистами, вступая в конфликт с Еленой и её буржуазным миром...
Ведущие роли в картине исполнили Лука Маринелли
, Джессика Кресси
, Винченцо Немолато
, Марко Леонарди
, Денизе Сардиско
, Бьянка Валя
, Кармен Помелла
, Джузеппе Пьероцци
, Карло Чекки
, Пьетро Рагуза
, Маурицио Донадони
, Гаэтано Бруно
, Лана Влади
, Аньелло Арена
, Кьяра Франчини
и другие.
В российский прокат «Мартин Иден
» выйдет 26 августа.
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