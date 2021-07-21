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Буржуазия, творчество и любовь: трейлер фильма «Мартин Иден»

21 июля
2021 год

Новости кино >>
21 июля 2021
В сети появился локализованный трейлер драмы «Мартин Иден» режиссёра Пьетро МарчеллоМолчание Пелешяна»), снятой по мотивам одноимённого романа Джека Лондона.


Молодой неапольский моряк Мартин Иден спасает от нападения бандитов Артуро, отпрыска буржуазной семьи Орсини, который приглашает его к себе домой. Здесь Мартин влюбляется в сестру Артуро — Елену. Культурная и утонченная молодая женщина становится любовной одержимостью и символом социального статуса, к которому Мартин стремится подняться. Он начинает заниматься самообразованием и мечтает стать писателем. Но литературные труды Мартина отвергаются редакциями, как слишком новые для стандартизированных вкусов. А для Елены и ее буржуазной семьи отсутствие «должности» является проблемой, или, скорее, непростительным недостатком. Под влиянием старого интеллектуала Рэсса Бриссендена Мартин знакомится с социалистами, вступая в конфликт с Еленой и её буржуазным миром...

Буржуазия, творчество и любовь: трейлер фильма «Мартин Иден»

Ведущие роли в картине исполнили Лука Маринелли, Джессика Кресси, Винченцо Немолато, Марко Леонарди, Денизе Сардиско, Бьянка Валя, Кармен Помелла, Джузеппе Пьероцци, Карло Чекки, Пьетро Рагуза, Маурицио Донадони, Гаэтано Бруно, Лана Влади, Аньелло Арена, Кьяра Франчини и другие.

В российский прокат «Мартин Иден» выйдет 26 августа.
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Буржуазия, творчество и любовь: трейлер фильма «Мартин Иден» фотографии
Буржуазия, творчество и любовь: трейлер фильма «Мартин Иден» фотографии
Буржуазия, творчество и любовь: трейлер фильма «Мартин Иден» фотографии
Буржуазия, творчество и любовь: трейлер фильма «Мартин Иден» фотографии
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