Павел Чинарев и Марина Ворожищева приступили к съемкам в детективе «Зверобой»

По сюжету московский следователь Олег Хлебников при задержании убивает серийного педофила, который оказывается значимой медийной фигурой. Его влияние настолько сильно, что обнародовать эту информацию многим не выгодно. Чтобы замять скандал, смерть насильника называют несчастным случаем, а Хлебникова высылают в провинциальный моногород Вахта. Именно здесь герой сталкивается не только с более сложным расследованием, но и с выбором.
«Главный вопрос истории: кто из персонажей останется человеком, а кто никогда им и не был. Образ антагониста родился еще в 2010 году в сценарии короткого метра. Что касается Хлебникова, то я задался целью написать настоящего книжного героя, почти идеального, но существующего в реальности. И потому с реальностью не коррелирующего. Люди, которые кажутся нам идеальными в романах, в жизни – неудобны, рядом с ними некомфортно, совершая правые поступки, они никогда и никого не делают счастливыми. Хлебников практически лишен главной составляющей современного социального договора – лицемерия. Именно это позволяет ему видеть то, на что другие закрывают глаза», — рассказал сценарист Руслан Галеев.
фото: Пресс-служба PREMIER
«Характер у моей героини Анны строгий, кому-то может показаться и жёстким, но это лишь потому, что она очень чётко знает за что борется. Она защищает права подростков и даже если кто-то из них "плохо" поступил, она будет бороться за каждого до конца. Давая им шанс стать лучше, а не нырнуть на дно окончательно. Я согласна, что нужно видеть в любом человеке "свет"», — делится Марина Ворожищева.
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