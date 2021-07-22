Премьера «Выживших» с Алексеем Филимоновым и Артуром Смольяниновым пройдет на фестивале Realist Web Fest

Премьера нового проекта Бориса Хлебникова
«Выжившие
» пройдет в рамках фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest, который состоится в Нижнем Новгороде с 29 июля по 1 августа. На показе 31 июля картину представят актеры Алексей Филимонов
, Анна Слю
, Валентина Лукащук
и Глеб Пускепалис
, сообщают организаторы смотра.
Проект был создан эксклюзивно для мультимедийного сервиса Okko и рассказывает о смертельном вирусе, который за считанные часы уничтожил большую часть человечества. Единственным условием выживания для оставшихся становится сон не дольше трех часов. Только такой режим дает шанс на сохранение человеческого общества.
У «Выживших» уникальная структура: помимо основного сериала существует еще восемь веб-сериалов о том, как люди существуют в условиях уже случившегося апокалипсиса. Их действие развивается параллельно, при этом линии героев всех историй так или иначе пересекаются.
Главные роли в проекте также исполнили Артур Смольянинов
, Дарья Савельева
, Алексей Розин
и Дарья Екамасова
, а в веб-версии снялись Егор Корешков
и Наталья Бордо
. Авторами сценария сериала выступили Александр Лунгин
, Роман Волобуев
и Елена Ванина
. За режиссуру всех эпизодов отвечал Андрей Прошкин
.
«Наш проект был задуман и разрабатывался еще задолго до пандемии
, — говорит Борис Хлебников, выступающий креативным продюсером «Выживших». — Это было некое фэнтези, постапокалипсис и, как только началась пандемия, была мысль, что надо как-то корректироваться в сторону происходящего, но быстро решили этого не делать, чтобы сериал не стал актуальной журналистикой, так как журналистике идет быть актуальной, а кино должно быть обдуманным. Тем не менее авторы продолжали писать уже во время карантина, привнося туда уже много своего нового, в большей степени психологического опыта, который все мы получили в текущих обстоятельствах
».
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