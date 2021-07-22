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Премьера «Выживших» с Алексеем Филимоновым и Артуром Смольяниновым пройдет на фестивале Realist Web Fest

22 июля
2021 год

Новости кино >>
22 июля 2021
Премьера нового проекта Бориса Хлебникова «Выжившие» пройдет в рамках фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest, который состоится в Нижнем Новгороде с 29 июля по 1 августа. На показе 31 июля картину представят актеры Алексей Филимонов, Анна Слю, Валентина Лукащук и Глеб Пускепалис, сообщают организаторы смотра.

Премьера «Выживших» с Алексеем Филимоновым и Артуром Смольяниновым пройдет на фестивале Realist Web Fest

Проект был создан эксклюзивно для мультимедийного сервиса Okko и рассказывает о смертельном вирусе, который за считанные часы уничтожил большую часть человечества. Единственным условием выживания для оставшихся становится сон не дольше трех часов. Только такой режим дает шанс на сохранение человеческого общества.

У «Выживших» уникальная структура: помимо основного сериала существует еще восемь веб-сериалов о том, как люди существуют в условиях уже случившегося апокалипсиса. Их действие развивается параллельно, при этом линии героев всех историй так или иначе пересекаются.

Премьера «Выживших» с Алексеем Филимоновым и Артуром Смольяниновым пройдет на фестивале Realist Web Fest

Главные роли в проекте также исполнили Артур Смольянинов, Дарья Савельева, Алексей Розин и Дарья Екамасова, а в веб-версии снялись Егор Корешков и Наталья Бордо. Авторами сценария сериала выступили Александр Лунгин, Роман Волобуев и Елена Ванина. За режиссуру всех эпизодов отвечал Андрей Прошкин.

«Наш проект был задуман и разрабатывался еще задолго до пандемии, — говорит Борис Хлебников, выступающий креативным продюсером «Выживших». — Это было некое фэнтези, постапокалипсис и, как только началась пандемия, была мысль, что надо как-то корректироваться в сторону происходящего, но быстро решили этого не делать, чтобы сериал не стал актуальной журналистикой, так как журналистике идет быть актуальной, а кино должно быть обдуманным. Тем не менее авторы продолжали писать уже во время карантина, привнося туда уже много своего нового, в большей степени психологического опыта, который все мы получили в текущих обстоятельствах».
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персоны
Наталья БардоЕлена ВанинаРоман ВолобуевДарья ЕкамасоваЕгор КорешковВалентина ЛукащукАлександр ЛунгинАндрей ПрошкинГлеб ПускепалисАлексей РозинДарья СавельеваАнна СлюАртур СмольяниновАлексей ФилимоновБорис Хлебников
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