Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Немецкий актер Аугуст Диль сыграет Воланда в экранизации «Мастера и Маргариты»

22 июля
2021 год

Новости кино >>
22 июля 2021
Немецкий актер Аугуст Диль сыграет Воланда в одноименном фильме Михаила Локшина по мотивам романа «Мастер и Маргарита», сообщает Deadline.

Немецкий актер Аугуст Диль сыграет Воланда в экранизации «Мастера и Маргариты»
фото: deadline.com

«Воланд» станет первым проектом Диля в России. В его послужном списке — роли в боевике Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», военном фильме Терренса Малика «Тайная жизнь», триллере Роберта Земекиса «Союзники», драме Томаса Винтерберга «Курск» и других кинопроектах.

Мастера и Маргариту играют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Также на съемках заняты Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Данил Стеклов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков, Николай Шрайбер и Яна Сексте. Локшин выступил и сценаристом фильма вместе с Романом КанторомЭпидемия»). За визуальную часть отвечают оператор Максим Жуков и художник Денис Лищенко.

Съемки «Воланда» продлятся до конца октября и пройдут в Москве, Санкт- Петербурге и на Мальте. Бюджет экранизации оценивают в 15 млн долларов. Премьера ожидается в декабре 2022 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В Москве начались съемки «Воланда» с Цыгановым и Снигирь в роли Мастера и Маргариты
«Мастер и Маргарита», «Кракен» и «Ходжа Насреддин» получат поддержку Фонда кино
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь превратятся в Мастера и Маргариту
Экранизацией «Мастера и Маргариты» займется режиссер «Серебряных коньков» Михаил Локшин
персоны
Томас ВинтербергАугуст ДильРоберт ЗемекисМихаил ЛокшинТерренс МаликКвентин Тарантино
фильмы
Бесславные ублюдкиВоландКурскСоюзникиТайная жизнь

анонс

День рождения >>

Олег Газманов
Анатолий Игнатьев
Андрей Исаенко
Александр Кузнецов (IV)
Алексей Лонгин
Роман Мадянов
Василий Мищенко
Иван Охлобыстин
Ирина Розанова
Станислав Хитров
Дэнни Гловер
Селена Гомес
Уиллем Дефо
Джон Легуизамо
Мирей Матьё (Матье)
Франка Потенте
Теренс Стэмп
все родившиеся 22 июля >>

Афиша кино >>

Цензор
фильм ужасов
Великобритания, 2021
G. I. Joe. Бросок кобры: Глаза Змеи
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Время
триллер, экранизация
США, 2021
Сипсик
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Эстония, Дания, 2020
Тайна Сен-Тропе
детектив, комедия, криминальный фильм
Франция, 2021
Унесённые призраками
мистика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2001
На игле
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, 1995
Бендер: Золото империи
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Город тайн
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер
Австралия, США, 2020
Пороховой коктейль
боевик, приключения, триллер
США, Франция, 2021
Адский ад
боевик, комедия, криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, США, 2020
Двойное счастье
комедия
Италия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен