Немецкий актер Аугуст Диль сыграет Воланда в экранизации «Мастера и Маргариты»

Немецкий актер Аугуст Диль
сыграет Воланда в одноименном фильме Михаила Локшина
по мотивам романа «Мастер и Маргарита», сообщает Deadline
.
фото: deadline.com
«Воланд» станет первым проектом Диля в России. В его послужном списке — роли в боевике Квентина Тарантино
«Бесславные ублюдки
», военном фильме Терренса Малика
«Тайная жизнь
», триллере Роберта Земекиса
«Союзники
», драме Томаса Винтерберга
«Курск
» и других кинопроектах.
Мастера и Маргариту играют Евгений Цыганов
и Юлия Снигирь
. Также на съемках заняты Юрий Колокольников
, Леонид Ярмольник
, Александр Яценко
, Алексей Гуськов
, Алексей Розин
, Данил Стеклов
, Игорь Верник
, Марат Башаров
, Полина Ауг
, Дмитрий Лысенков
, Николай Шрайбер
и Яна Сексте
. Локшин выступил и сценаристом фильма вместе с Романом Кантором
(«Эпидемия
»). За визуальную часть отвечают оператор Максим Жуков
и художник Денис Лищенко
.
Съемки «Воланда» продлятся до конца октября и пройдут в Москве, Санкт- Петербурге и на Мальте. Бюджет экранизации оценивают в 15 млн долларов. Премьера ожидается в декабре 2022 года.
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