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Не выживут только любовники: Ирина Розанова в тизере сериала «Самка богомола»

22 июля
2021 год

Новости кино >>
22 июля 2021
В сети появился первый тизер психологического триллера «Самка богомола» — российской адаптации французского сериала «Богомол».


Серийная убийца Жанна Дронова по прозвищу «самка богомола» отбывает срок в колонии строгого режима с тех пор, как призналась в восьми особо жестоких убийствах. Жанна убивала только мужчин — педофилов, насильников и неверных мужей. Узнав, что у нее появился подражатель, женщина предлагает полиции помощь при соблюдении двух условий. Первое: она покинет колонию на время расследования. Второе: делом будет заниматься ее сын Денис, который не общался с матерью последние 20 лет.

Главные роли в сериале сыграли Павел Чинарёв, Ирина Розанова, Ольга Сутулова, Екатерина Кузнецова, Сабина Ахмедова, Александр Марин, Сергей Заморев, Виктория Агалакова и другие. Постановщиком выступил Нурбек ЭгенШерлок в России»).

«Мне безумно интересна работа над этим сериалом и роль Жанны, — поделилась Ирина Розанова. — Хотя у меня была похожая роль в фильме Елены Цыплаковой «На тебя уповаю» — не в чистом виде Чикатило, не убийца, но воспитательница детского дома, которая бьет детей. В то время решиться на такую роль было рискованно, даже моя мама-актриса, читая сценарий, сказала: «Я тебя умоляю, не играй ее, тебя будут ненавидеть». А сейчас такая творческая свобода, такие роли и команда — это подарок. Было интересно разбираться, что может превратить человека в чудовище. Жанна совершала неподвластные разуму здорового человека поступки — она судила и карала, искала своих жертв, шла от преступления к преступлению. И не просто убивала, а делала это изощренными и очень демонстративными способами. Не закапывала трупы в лесу, а выставляла своих жертв напоказ. Но было ли зло заложено в этой женщине при рождении или она стала такой из-за других людей, обстоятельств?»

Не выживут только любовники: Ирина Розанова в тизере сериала «Самка богомола»

«Самыми сложными были сцены первых встреч с матерью-маньячкой через 20 лет, — признался Павел Чинарёв. — Первый взгляд на женщину, к которой у тебя образовалось большое количество претензий. Это было непросто, но надеюсь, я нашел какие-то выходы и ключи. Мать и сын — это нечто большее, чем просто химия. Мы с Ириной, отработав несколько смен, как мне кажется, прикипели друг к другу и даже стали называть друг друга на площадке «мама» и «сын».

Премьера «Самки богомола» состоится осенью 2021 года эксклюзивно на START.
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Не выживут только любовники: Ирина Розанова в тизере сериала «Самка богомола» фотографии
Не выживут только любовники: Ирина Розанова в тизере сериала «Самка богомола» фотографии
Не выживут только любовники: Ирина Розанова в тизере сериала «Самка богомола» фотографии
Не выживут только любовники: Ирина Розанова в тизере сериала «Самка богомола» фотографии
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