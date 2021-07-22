Премьера фильма Екатерины Селенкиной «Обходные пути» пройдет на Венецианском кинофестивале

Мировая премьера фильма Екатерины Селенкиной
«Обходные пути
» (Detours) состоится на 78-м Венецианском кинофестивале, который пройдет с 1 по 11 сентября. Картина участвует в конкурсной программе 36-й Венецианской недели критики, где будут представлены дебютные работы режиссеров со всего мира, сообщается на сайте
смотра.
Проект описывается как медитативный портрет окраин Москвы, пронизанных присутствием невидимых цифровых черных рынков. Пока дети бегают по крышам гаражей, рабочие-иммигранты играют в волейбол, а активистка стоит в одиночном пикете, закладчик Денис делает тайники по всему городу. Наблюдая за кладменом, фильм исследует поэтику и политику городских пространств, а также связь между насилием и различными формами сопротивления. Он преимущественно состоит из реконструкций реальных событий, сыгранных непрофессиональными актерами, многие из которых были найдены в результате уличного кастинга.
«Фильм имеет необычную нарративную структуру: мы то следуем за героем, то надолго теряем его из виду и просто наблюдаем за городом. Мы выбрали такую форму, чтобы попытаться поразмыслить не только о судьбе отдельного человека, но и о системах, в которых мы существуем, о невидимых связях всех вещей
», — рассказала Екатерина Селенкина.
Лента «Обходные пути» создана в копродукции с нидерландской студией Dutch Mountain Film. В 2019 году проект получил грант Bright Future Фонда Хуберта Балса при Международном Роттердамском кинофестивале и приз европейского фонда поддержки кино «Евримаж» на кинофестивале в Лез Арке. Продюсером картины выступил куратор Владимир Надеин
.
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