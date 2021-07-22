Открыт прием заявок
на Второй сезон литературного конкурса «Экранизация». Победители получат денежные призы и возможность работать с профессиональными сценаристами, кино- и телепродюсерами, которые готовы приобрести права на экранизацию их произведений, сообщают организаторы.
Для авторов нет никаких ограничений по жанру и объему книги, кроме того, что история должна происходить преимущественно в России. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо добавить в начало своего произведения синопсис и загрузить всё через специальную страницу на платформе Rideró.
В состав жюри в этом году войдут глава студии МProduction Георгий Малков
, генпродюсер Team Films Теймур Джафаров
, сооснователь KINCH Денис Горшков
и генпродюсер «1-2-3 Production» Нелли Яралова
. Организаторами конкурса выступают «Агентство Стардаст» и издательский сервис Rideró.
Заявки принимаются до 31 августа включительно. Лонг-лист объявят 1 ноября, а шорт-лист — 1 декабря. Финал конкурса и объявление победителей состоится 15 декабря.
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