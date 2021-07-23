Дмитрий Паламарчук и Надежда Бахтина сыграли в мелодраме «Тень за спиной»

По сюжету мать двоих детей Даша страдает от жестокости мужа Кирилла, который постоянно издевается над ней, избивает и унижает. Решив все изменить, она переезжает в другой город вместе с детьми. На новом месте женщина устраивается на работу, покупает квартиру и встречает новую любовь, мечтая о браке. Но в этот момент на пороге ее квартиры появляется Кирилл и начинает умолять о прощении.
«С Надеждой Бахтиной мы впервые встретились на одной площадке, и работать с ней было очень приятно. Она проявила себя как настоящий герой в сложных сценах. Самым ярким впечатлением от проекта был полет на воздушном шаре – я впервые на нем оказался», — поделился Дмитрий Паламарчук.
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