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Дмитрий Паламарчук и Надежда Бахтина сыграли в мелодраме «Тень за спиной»

23 июля
2021 год

Новости кино >>
23 июля 2021
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы «Тень за спиной» с Дмитрием Паламарчуком и Надеждой Бахтиной в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний», где состоится премьера проекта.

Дмитрий Паламарчук и Надежда Бахтина сыграли в мелодраме «Тень за спиной»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету мать двоих детей Даша страдает от жестокости мужа Кирилла, который постоянно издевается над ней, избивает и унижает. Решив все изменить, она переезжает в другой город вместе с детьми. На новом месте женщина устраивается на работу, покупает квартиру и встречает новую любовь, мечтая о браке. Но в этот момент на пороге ее квартиры появляется Кирилл и начинает умолять о прощении.

«С Надеждой Бахтиной мы впервые встретились на одной площадке, и работать с ней было очень приятно. Она проявила себя как настоящий герой в сложных сценах. Самым ярким впечатлением от проекта был полет на воздушном шаре – я впервые на нем оказался», — поделился Дмитрий Паламарчук.

В актерский состав сериала также вошли Андрей Финягин и Анна Бегунова. Режиссерское кресло заняла Анна Писаненко.
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№ 1
Мария Аламова (Москва)   23.07.2021 - 09:28
Сюжет, конечно, закрученный читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Дмитрий Паламарчук и Надежда Бахтина сыграли в мелодраме «Тень за спиной» фотографии
Дмитрий Паламарчук и Надежда Бахтина сыграли в мелодраме «Тень за спиной» фотографии
Дмитрий Паламарчук и Надежда Бахтина сыграли в мелодраме «Тень за спиной» фотографии
Дмитрий Паламарчук и Надежда Бахтина сыграли в мелодраме «Тень за спиной» фотографии
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