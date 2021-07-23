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Исполнилось 100 лет со дня рождения Юрия Катина-Ярцева

23 июля
2021 год

Новости кино >>
23 июля 2021
Сегодня, 23 июля, исполнилось 100 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств и народного артиста РСФСР, ветерана Великой Отечественной войны, педагога, популярного советского и российского актёра театра и кино Юрия Катина-Ярцева.

Юрий Васильевич родился в Москве 23 июля 1921 года. В 1939-м поступил в театральное училище имени Б.В. Щукина, но через месяц учёбы был призван в Красную Армию. А спустя два года началась война. Демобилизовавшись в 1946-м, вернулся в училище. По его окончании в 1950-м стал актёром театра на Малой Бронной. С 1950-го — педагог, а с 1981-го — профессор Щукинского училища. Много лет считался лучшим преподавателем кафедры актёрского мастерства, среди его учеников — Наталья Гундарева, Константин Райкин, Юрий Богатырёв, Евгения Симонова, Наталья Варлей, Вениамин Смехов, Леонид Ярмольник и многие другие.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Юрия Катина-Ярцева
фото: кадр из фильма «Незваный друг»

В кино дебютировал в 1954-м, сыграв эсера в приключенческом военном фильме «Школа мужества». Всего на счету мастера эпизода и второго плана более 120 ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в таких картинах и сериалах, как «Капитанская дочка», «Интервенция», «Минута молчания», «Следствие ведут Знатоки», «Семнадцать мгновений весны», «Агония», «Это мы не проходили...», «Приключения Буратино», «Баламут», «Шла собака по роялю», «Тот самый Мюнхгаузен», «Трое в лодке, не считая собаки», «Каникулы Кроша», «Петровка, 38», «Проданный смех», «Государственная граница», «Человек-невидимка», «Русь изначальная», «Визит к Минотавру», «Приморский бульвар» и «Криминальный квартет». Последним фильмом с его участием стала лента «Возвращение "Броненосца"», вышедшая в 1996-м.

Юрия Катина-Ярцева не стало 18 марта 1994-го. Похоронен в Москве на Армянском кладбище. За участие в боевых действиях награждён орденом Красной Звезды и медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».
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