Исполнилось 100 лет со дня рождения Юрия Катина-Ярцева

Сегодня, 23 июля, исполнилось 100 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств и народного артиста РСФСР, ветерана Великой Отечественной войны, педагога, популярного советского и российского актёра театра и кино
Юрия Катина-Ярцева
.
Юрий Васильевич
родился в Москве 23 июля 1921 года. В 1939-м поступил в театральное училище имени Б.В. Щукина, но через месяц учёбы был призван в Красную Армию. А спустя два года началась война. Демобилизовавшись в 1946-м, вернулся в училище. По его окончании в 1950-м стал актёром
театра на Малой Бронной
. С 1950-го — педагог, а с 1981-го — профессор Щукинского училища. Много лет считался лучшим преподавателем кафедры актёрского мастерства, среди его учеников —
Наталья Гундарева
,
Константин Райкин
,
Юрий Богатырёв
,
Евгения Симонова
,
Наталья Варлей
,
Вениамин Смехов
,
Леонид Ярмольник
и многие другие.
фото: кадр из фильма «Незваный друг»
В кино дебютировал в 1954-м, сыграв эсера в приключенческом военном фильме «
Школа мужества
». Всего на счету мастера эпизода и второго плана более 120 ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в таких картинах и сериалах, как «
Капитанская дочка
», «
Интервенция
», «
Минута молчания
», «
Следствие ведут Знатоки
», «
Семнадцать мгновений весны
», «
Агония
», «
Это мы не проходили...
», «
Приключения Буратино
», «
Баламут
», «
Шла собака по роялю
», «
Тот самый Мюнхгаузен
», «
Трое в лодке, не считая собаки
», «
Каникулы Кроша
», «
Петровка, 38
», «
Проданный смех
», «
Государственная граница
», «
Человек-невидимка
», «
Русь изначальная
», «
Визит к Минотавру
», «
Приморский бульвар
» и «
Криминальный квартет
». Последним фильмом с его участием стала лента «
Возвращение "Броненосца"
», вышедшая в 1996-м.
Юрия Катина-Ярцева не стало 18 марта 1994-го. Похоронен в Москве на Армянском кладбище. За участие в боевых действиях награждён орденом Красной Звезды и медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».
обсуждение >>