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Эмилию Кларк утвердили на роль в сериале от Marvel

23 июля
2021 год

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23 июля 2021
Эмилия Кларк официально принята в актёрскую команду марвеловского сериала «Секретное вторжение». Ранее в шоу записались Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Кингсли Бен-Адир и Оливия Колман, уточняет Variety.

Эмилию Кларк утвердили на роль в сериале от Marvel
фото: cbr.com

«Секретное вторжение» выйдет на стриминговом сервисе Disney+. Его сюжет и роли Кларк и Колман пока держатся в секрете. Известно лишь, что Джексон вернётся к роли Ника Фьюри, Мендельсон вновь предстанет в качестве Скрулла Талоса, сыгранного им в «Капитане Марвел», а Бен-Адира назначили главным злодеем. По слухам, зрителей ожидает история группы инопланетян, меняющих форму, которые годами проникают на Землю, чтобы в итоге захватить планету.

Сценаристом и исполнительным продюсером нового сериала, расширяющего киновселенную Marvel, выступит Кайл Брэдстрит. Команда Кевина Файги отвечает за продюсирование.
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№ 1
Совет-Да-Привет   23.07.2021 - 14:03
Выше головы не прыгнуть. Сериалы это ее уровень. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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