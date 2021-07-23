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Новый триллер Джордана Пила обрёл название

23 июля
2021 год

Новости кино >>
23 июля 2021
Новый социальный триллер Джордана Пила обрёл название. Согласно опубликованному режиссёром в Инстаграме постеру, фильм будет называться «Нет» (Nope).

Новый триллер Джордана Пила обрёл название
фото: slashfilm.com

В картине сыграют Стивен Ян, Кеке Палмер и Дэниел Калуя, который вновь поработает с Пилом через несколько лет после его триумфального дебюта в фильме «Прочь».

Сюжет нового проекта, сценарий к которому написал сам режиссёр, держится в секрете. Студия Universal, заключившая эксклюзивный пятилетний контракт с компанией Пила Monkeypaw Productions, предполагает выпустить ленту 22 июля 2022 года.
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