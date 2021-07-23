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«Сыновей Ананси» Нила Геймана экранизируют для Amazon

23 июля
2021 год

Новости кино >>
23 июля 2021
«Сыновья Ананси» Нила Геймана получат шестисерийную адаптацию от Amazon, уверяет Variety.

«Сыновей Ананси» Нила Геймана экранизируют для Amazon
фото: twitter.com

Роман, изданный в 2005 году, повествует о молодом человеке Чарли Нанси, всю жизнь стыдившемся отца. После гибели мистера Нанси герой выясняет, что папашу на самом деле звали Ананси, и был он обманщиком и богом сказок. К тому же у Чарли обнаружился брат Паук, из-за которого жизнь парня катится под откос.

С мистером Нанси читатели и зрители уже хорошо знакомы, поскольку он был одним из персонажей «Американских богов», экранизированных для Starz. Впрочем, с данным сериалом у нового шоу не будет связи — оно будет самостоятельным. За сценарий отвечает Ленни Генри, а режиссёрское кресло пилотного эпизода займёт Ханель Калпеппер. Старт съёмок запланирован в Шотландии на конец текущего года.
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