«Сыновей Ананси» Нила Геймана экранизируют для Amazon

«Сыновья Ананси» Нила Геймана
получат шестисерийную адаптацию от Amazon, уверяет Variety
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Роман, изданный в 2005 году, повествует о молодом человеке Чарли Нанси, всю жизнь стыдившемся отца. После гибели мистера Нанси герой выясняет, что папашу на самом деле звали Ананси, и был он обманщиком и богом сказок. К тому же у Чарли обнаружился брат Паук, из-за которого жизнь парня катится под откос.
С мистером Нанси читатели и зрители уже хорошо знакомы, поскольку он был одним из персонажей «Американских богов
», экранизированных для Starz. Впрочем, с данным сериалом у нового шоу не будет связи — оно будет самостоятельным. За сценарий отвечает Ленни Генри, а режиссёрское кресло пилотного эпизода займёт Ханель Калпеппер. Старт съёмок запланирован в Шотландии на конец текущего года.
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