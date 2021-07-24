Исполнилось 90 лет со дня рождения итальянского режиссёра Эрманно Ольми

Сегодня, 24 июля, исполнилось 90 лет со дня рождения известного итальянского режиссёра, сценариста, продюсера, оператора, монтажёра и актёра Эрманно Ольми
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Мастер родился 24 июля 1931 года в Бергамо, в глубоко католической крестьянской семье. Его отец погиб во время Второй мировой войны.
В кино дебютировал в 1953-м, сняв свою первую неигровую короткометражку. В 1959-м был показан на большом экране его первый полнометражный художественный фильм «Время остановилось». На счету Ольми более 60 картин для кино и телевидения, а также более десяти документальных лент, получавших высшие награды престижных международных кинофестивалей и итальянские кинопремии, включая «Давид ди Донателло» и «Серебряную ленту». Обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля за «Дерево для башмаков
» и «Золотого льва Святого Марка» Венецианского смотра за «Легенду о святом пьянице
».
Его последней полнометражной работой стала картина «Снова зазеленеют луга», снятая в 2014-м. Режиссёр скончался в возрасте 86 лет 7 мая 2018-го в Азиаго.
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