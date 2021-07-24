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Исполнилось 90 лет со дня рождения итальянского режиссёра Эрманно Ольми

24 июля
2021 год

Новости кино >>
24 июля 2021
Сегодня, 24 июля, исполнилось 90 лет со дня рождения известного итальянского режиссёра, сценариста, продюсера, оператора, монтажёра и актёра Эрманно Ольми.

Мастер родился 24 июля 1931 года в Бергамо, в глубоко католической крестьянской семье. Его отец погиб во время Второй мировой войны.

Исполнилось 90 лет со дня рождения итальянского режиссёра Эрманно Ольми
фото: theguardian.com

В кино дебютировал в 1953-м, сняв свою первую неигровую короткометражку. В 1959-м был показан на большом экране его первый полнометражный художественный фильм «Время остановилось». На счету Ольми более 60 картин для кино и телевидения, а также более десяти документальных лент, получавших высшие награды престижных международных кинофестивалей и итальянские кинопремии, включая «Давид ди Донателло» и «Серебряную ленту». Обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля за «Дерево для башмаков» и «Золотого льва Святого Марка» Венецианского смотра за «Легенду о святом пьянице».

Его последней полнометражной работой стала картина «Снова зазеленеют луга», снятая в 2014-м. Режиссёр скончался в возрасте 86 лет 7 мая 2018-го в Азиаго.
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Исполнилось 90 лет со дня рождения итальянского режиссёра Эрманно Ольми фотографии
Исполнилось 90 лет со дня рождения итальянского режиссёра Эрманно Ольми фотографии
Исполнилось 90 лет со дня рождения итальянского режиссёра Эрманно Ольми фотографии
Исполнилось 90 лет со дня рождения итальянского режиссёра Эрманно Ольми фотографии
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