Энтони Ипполито доверили роль Аль Пачино в сериале о создании «Крёстного отца»

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В онлайн-кинотеатре KION эксклюзивно выйдет вертикальная версия «Девятаева»

Исполнилось 90 лет со дня рождения итальянского режиссёра Эрманно Ольми

23 июля

«Сыновей Ананси» Нила Геймана экранизируют для Amazon

Старт съёмок шестисерийной адаптации запланирован в Шотландии на конец текущего года