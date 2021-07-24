Энтони Ипполито доверили роль Аль Пачино в сериале о создании «Крёстного отца»

Начинающий актёр Энтони Ипполито воплотит образ Аль Пачино
в сериале Paramount Plus «Предложение» (The Offer) о том, как создавалась знаменитая картина Фрэнсиса Форда Копполы
«Крёстный отец
». Об этом сообщает Deadline
.
Ранее стало известно
, что Майлз Теллер
сыграет вместо Арми Хаммера
продюсера Альберта C. Радди. Хаммер вынужден был уйти из десятисерийного шоу после обвинений в сексуальных домогательствах.
В сериале также сыграют Дэн Фоглер
(Коппола), Джуно Темпл
(Бетти Маккартт), Джастин Чамберс
(Марлон Брандо
), Джованни Рибизи
(Джо Коломбо), Колин Хэнкс
(Барри Лапидус), Берн Горман
(Чарльз Бладорн), Патрик Галло (Марио Пьюзо
), Джош Цукерман
(Питер Барт), Мередит Гарретсон
(Эли Макгроу
), Нора Арнезедер
(Франсуаза Глейзер), Пол Маккрейн
(Джек Баллард), Энтони Скорди (Карло Гамбино), Джейк Каннавале (Цезарь), Джеймс Мадио
(Джино), Майкл Рисполи
(Томми Луккезе), Стефани Кениг (Андреа Истман), Лу Ферриньо
(Ленни Монтана), Фрэнк Джон Хьюз
(Фрэнк Синатра
) и Дэнни Нуччи
(конгрессмен Марио Бьяджи). За сценарий отвечают Никки Тоскано и Майкл Толкин, они же числятся исполнительными продюсерами. Режиссёрское кресло нескольких эпизодов займёт Декстер Флетчер
.
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