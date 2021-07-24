В онлайн-кинотеатре KION эксклюзивно выйдет вертикальная версия «Девятаева»

Военный экшен выйдет в уникальном формате киносторис и состоит из десяти эпизодов по 7-20 минут. Смотреть проект можно будет в двух форматах на выбор: как фильм или посерийно. Все сцены картины попали и в версию для мобильных устройств, однако зрители увидят их по-новому: в монтаж вошли дубли и ракурсы, снятые специально для вертикальной версии, а некоторые сцены были кадрированы специально под вертикальный формат экрана смартфона и планшета.
По словам Тимура Бекмамбетова, у создателей «Девятаева» «получилось два взгляда на одни и те же события: в кинотеатрах мы показали историю о побеге, а в телефонах зрители увидят рассказ о человеке. Увидеть войну на экранах мобильного устройства – это как путешествие во времени, как если бы во время Великой Отечественной был Инстаграм. Это максимальное приближение к легендарным историческим события и абсолютно новый взгляд на них – такой войну вы ещё не видели».
фото: пресс-служба компании «МТС»
Главной особенностью вертикального «Девятаева» станет специальный бинауральный звук, который можно реализовать только на мобильных устройствах с использованием наушников: для каждого уха записана своя звуковая дорожка, что создаёт особый эффект присутствия и реалистичности. Такая версия фильма идеально подойдёт зрителям, которые смотрят контент в пути и не имеют возможности посмотреть кино на большом экране. Для тех, кто уже видел «Девятаева» в кинотеатрах, вертикальная версия позволит по-новому посмотреть на историю самого неожиданного дерзкого побега в военной истории.
«Мир стремительно меняется и ускоряется: поход в кино для массового зрителя стал редкостью, а мобильный телефон или планшет всегда под рукой. Премьера вертикальной версии "Девятаева" — интересный эксперимент, позволяющий оценить качественное военно-историческое кино тем зрителям, которые отдают предпочтение более динамичным форматам просмотра контента», — говорит генеральный директор «МТС Медиа» и онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин.
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