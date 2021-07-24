Анна Торв станет Тэсс в адаптации игры The Last of Us

анонс

В онлайн-кинотеатре KION эксклюзивно выйдет вертикальная версия «Девятаева»

Актёр присоединился к команде «Предложения»

Энтони Ипполито доверили роль Аль Пачино в сериале о создании «Крёстного отца»

Исполнилось 90 лет со дня рождения итальянского режиссёра Эрманно Ольми

23 июля

«Сыновей Ананси» Нила Геймана экранизируют для Amazon

Старт съёмок шестисерийной адаптации запланирован в Шотландии на конец текущего года