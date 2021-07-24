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Анна Торв станет Тэсс в адаптации игры The Last of Us

24 июля
2021 год

Новости кино >>
24 июля 2021
Анна Торв получила роль Тэсс в экранизации игры The Last of Us от HBO, уверяет издание Entertainment Weekly.

Анна Торв станет Тэсс в адаптации игры The Last of Us
фото: ew.com

Образ Джоэла в сериале воплотит Педро Паскаль, в качестве Элли заявлена Белла Рэмси, Гэбриел Луна перевоплотится в Томми Миллера, младшего брата Джоэла, а дочерью последнего станет Нико Паркер. Мерл Дэндридж, подарившая свой голос предводительнице «Цикад» Марлин в игровой дилогии, сыграет свою героиню и в её экранизации.

За постановку пилотного эпизода отвечает Кантемир Балагов. В режиссёрскую команду также вошли Ясмила Жбанич и Али Аббаси. Шоураннером выступает Крэйг Мазин, а создатель видеоигры Нил Дракманн числится исполнительным продюсером и помогает со сценарием. Музыку к адаптации напишет композитор оригинала Густаво Сантаолалья. Премьеру следует ожидать в 2022 году. Съёмки сериала уже стартовали в Канаде.
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