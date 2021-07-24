Анна Торв станет Тэсс в адаптации игры The Last of Us

Анна Торв
получила роль Тэсс в экранизации игры The Last of Us
от HBO, уверяет издание Entertainment Weekly
.
Образ Джоэла в сериале воплотит Педро Паскаль
, в качестве Элли заявлена Белла Рэмси
, Гэбриел Луна перевоплотится в Томми Миллера, младшего брата Джоэла, а дочерью последнего станет Нико Паркер
. Мерл Дэндридж, подарившая свой голос предводительнице «Цикад» Марлин в игровой дилогии, сыграет свою героиню и в её экранизации.
За постановку пилотного эпизода отвечает Кантемир Балагов
. В режиссёрскую команду также вошли Ясмила Жбанич и Али Аббаси
. Шоураннером выступает Крэйг Мазин
, а создатель видеоигры Нил Дракманн числится исполнительным продюсером и помогает со сценарием. Музыку к адаптации напишет композитор оригинала Густаво Сантаолалья. Премьеру следует ожидать в 2022 году. Съёмки сериала уже стартовали в Канаде.
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