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Нил Бломкамп подался в игровую индустрию

24 июля
2021 год

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24 июля 2021
Создатель «Района № 9» и его грядущего сиквела «Район № 10» Нил Бломкамп поработает в качестве главного визионера с игровой студией Gunzilla Games, уверяет THR.

Режиссёр примет участие в разработке многопользовательского ААА-шутера с сюжетом, не имеющего отношения к его творчеству. Бломкамп отвечает за общий дизайн, стиль и повествование.


«Игры станут тем, чем были фильмы в 20-м веке, — считает режиссёр. — Они станут главным видом развлечений, и мне очень хотелось бы быть частью этого явления. Взглянув на мой интерес к визуальным эффектам и графике в целом, легко понять, что я давно хотел заняться видеоиграми. Так что если наш проект станет успешным, надеюсь, моё сотрудничество с Gunzilla станет длительным и плодотворным».

Постановщик сравнивает свои текущие обязанности со статусом Джорджа Мартина в компании From Software, где знаменитый писатель числится автором мифологии мира игры Elden Ring, для которой сам же проработал сеттинг.
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