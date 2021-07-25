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Дайджест от 19.07.2021
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Зрители «ТВЦ» увидят продолжение сериалов «Детектив на миллион» и «Золотая кровь»

25 июля
2021 год

Новости кино >>
25 июля 2021
В предстоящем сезоне «ТВ Центр» покажет продолжение детективных сериалов «Детектив на миллион» и «Золотая кровь». Роль миллионера Олега Филатова, как и прежде, исполнит Дмитрий Исаев, а в «Золотой крови» можно будет увидеть уже полюбившихся персонажей в исполнении Антонины Дивиной, Ильи Бледного, Татьяны Догилевой и Михаила Полицеймако, уточняет пресс-служба канала.

«Детектив на миллион»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Главный герой «Детектива на миллион» Олег Филатов имеет странное хобби – он расследует убийства и делает это блестяще. Это вызывает раздражение его давней знакомой – следователя Ульяны Соколовой (Ирина Рахманова). В новом сезоне эта необычная пара раскроет дело, которое поначалу выглядело банальным самоубийством. Но главное – Филатов узнает разгадку тайны, разрушившей его жизнь. Человек, который убил его жену и лучшего друга, будет найден. И мотивы, по которым он совершил это страшное преступление, поразят Филатова в самое сердце. В сериале также заняты Татьяна Веденеева, Ирина Лачина, Ольга Машная, Леонид Тимцуник и другие актёры.

Работа над двумя новыми фильмами «Золотой крови» — «Чертолье» и «Чёртов кистень» ещё продолжается. Съёмки проходят в Москве. В частности, в историческом районе Москвы, который раньше называли Чертольем. Здесь происходят странные и необъяснимые вещи. Посреди бела дня, на глазах толпы свидетелей убит художник. Невозможно понять, как убийце удалось остаться невидимым. Ещё более странно то, что отпечатки на орудии преступления оставил человек, который никак не мог здесь появиться. Сюжет второго фильма также полон интриг и тайн. Следователям предстоит выяснить, что общего у не связанных на первый взгляд убийств, кроме одинаковой метки на жертвах.
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