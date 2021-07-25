Исполнилось 80 лет со дня рождения чилийского режиссёра Рауля Руиса

Сегодня, 25 июля, исполнилось 80 лет со дня рождения мужа Валерии Сармьенто
, выдающегося чилийского режиссёра, сценариста, продюсера, оператора, композитора, актёра и писателя Рауля Руиса
.
Рауль Эрнесто Руис Пинo
родился 25 июля 1941 года в чилийском городе Пуэрто-Монт. С 1956-го по 1962-й экспериментировал в области драматургии. В кино дебютировал в 1963-м, сняв несколько короткометражек. Его состоявшийся полнометражный дебют — поставленная в 1968-м экранизация романа Гильермо Кабреры Инфанте «Три грустных тигра» — получил главный приз на фестивале в Локарно. Позднее многочисленные работы режиссёра были отмечены наградами престижных киносмотров в Берлине, Каннах, Монреале, Сан-Себастьяне, Роттердаме и Москве.
С 1973-го после переворота Пиночета жил и работал в Париже. Снимал авторское кино, включая «Ад Данте
», псевдодокументальный проект «Гипотеза украденной картины» и «стивенсоновскую трилогию» («Город пиратов», «Три кроны для моряка», «Остров сокровищ»). С середины 1990-х работал с Марчелло Мастроянни
(«Три жизни и одна смерть
»), Катрин Денёв
(«История преступления
»), Джоном Малковичем
(«Климт
»), Эммануэль Беар
и другими «звёздами» первой величины. В 1999-м осуществил экранизацию романа Марселя Пруста «Обретённое время
». Его поздние фильмы уже были более мейнстримными. Всего на счету мастера около 120 режиссёрских работ, более 90 сценариев, 15 спродюсированных проектов и 11 ролей. Участвовал вместе с другими знаменитыми постановщиками в киноальманахе «У каждого своё кино».
Рауль Руис скончался в Париже 19 августа 2011-го в возрасте 70 лет от пневмонии. После смерти супруга Валерия Сармьенто завершила работу над картиной «Линии Веллингтона
», отреставрировала его полнометражный дебют «Танго вдовца
», положенный на полку в 1967-м, и выпустила ещё несколько фильмов, которые он не успел завершить.
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