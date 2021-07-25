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Исполнилось 80 лет со дня рождения чилийского режиссёра Рауля Руиса

25 июля
2021 год

Новости кино >>
25 июля 2021
Сегодня, 25 июля, исполнилось 80 лет со дня рождения мужа Валерии Сармьенто, выдающегося чилийского режиссёра, сценариста, продюсера, оператора, композитора, актёра и писателя Рауля Руиса.

Рауль Эрнесто Руис Пинo родился 25 июля 1941 года в чилийском городе Пуэрто-Монт. С 1956-го по 1962-й экспериментировал в области драматургии. В кино дебютировал в 1963-м, сняв несколько короткометражек. Его состоявшийся полнометражный дебют — поставленная в 1968-м экранизация романа Гильермо Кабреры Инфанте «Три грустных тигра» — получил главный приз на фестивале в Локарно. Позднее многочисленные работы режиссёра были отмечены наградами престижных киносмотров в Берлине, Каннах, Монреале, Сан-Себастьяне, Роттердаме и Москве.

Исполнилось 80 лет со дня рождения чилийского режиссёра Рауля Руиса
фото: binged.com

С 1973-го после переворота Пиночета жил и работал в Париже. Снимал авторское кино, включая «Ад Данте», псевдодокументальный проект «Гипотеза украденной картины» и «стивенсоновскую трилогию» («Город пиратов», «Три кроны для моряка», «Остров сокровищ»). С середины 1990-х работал с Марчелло МастроянниТри жизни и одна смерть»), Катрин ДенёвИстория преступления»), Джоном МалковичемКлимт»), Эммануэль Беар и другими «звёздами» первой величины. В 1999-м осуществил экранизацию романа Марселя Пруста «Обретённое время». Его поздние фильмы уже были более мейнстримными. Всего на счету мастера около 120 режиссёрских работ, более 90 сценариев, 15 спродюсированных проектов и 11 ролей. Участвовал вместе с другими знаменитыми постановщиками в киноальманахе «У каждого своё кино».

Рауль Руис скончался в Париже 19 августа 2011-го в возрасте 70 лет от пневмонии. После смерти супруга Валерия Сармьенто завершила работу над картиной «Линии Веллингтона», отреставрировала его полнометражный дебют «Танго вдовца», положенный на полку в 1967-м, и выпустила ещё несколько фильмов, которые он не успел завершить.
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Исполнилось 80 лет со дня рождения чилийского режиссёра Рауля Руиса фотографии
Исполнилось 80 лет со дня рождения чилийского режиссёра Рауля Руиса фотографии
Исполнилось 80 лет со дня рождения чилийского режиссёра Рауля Руиса фотографии
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