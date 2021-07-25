«Майор Гром: Чумной доктор» получил премию GTA

«Майор Гром: Чумной доктор» удостоен премии Golden Trailer Awards 2021, которую вручают за достижения в области кино- и телемаркетинга. Трейлер российского кинокомикса, смонтированный Андреем Солодовниковым, отмечен наградой в номинации «лучший трейлер к иностранному экшн-фильму». Список остальных победителей опубликован на сайте GTA.
фото: кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»
В категорию иностранных работ попала и другая лента, над чьим роликом трудился Солодовников, — «Девятаев».
Лауреатами «Золотого трейлера» также стали «1917», «Джокер», «Чёрная вдова», «Тихое место 2», «Душа», «Форсаж 9» и другие голливудские фильмы. Церемония вручения состоялась в Теннесси. Из-за пандемии коронавируса статуэтки раздали сразу за два года.
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