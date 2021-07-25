«Майор Гром: Чумной доктор» получил премию GTA

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Последние сцены были сняты в Коламбусе

Лука Гуаданьино завершил съёмки картины «Целиком и полностью» с Тимоти Шаламе

25 июля

Исполнилось 80 лет со дня рождения чилийского режиссёра Рауля Руиса

За свою жизнь он успел снять около 120 фильмов