Лука Гуаданьино завершил съёмки картины «Целиком и полностью» с Тимоти Шаламе

В Коламбусе, расположенном в штате Огайо, завершились съёмки романтического хоррора Луки Гуаданьино
«Целиком и полностью» (Bones & All) с Тимоти Шаламе
, ставшего для режиссёра первым американским проектом. Об этом сообщает газета The Columbus Dispatch
.
История, основанная на романе Камиллы ДеАнджелис, расскажет о юной Марен (Тейлор Расселл
), которая поедает человеческую плоть. Она отправится колесить по стране, чтобы найти отца и понять, почему готова убивать тех, кто испытывает к ней чувства. На своём пути героине также предстоит встретить первую любовь.
Компанию Шаламе и Расселл составят Хлоя Севиньи
, Марк Райлэнс
, Андре Холланд
, Джессика Харпер
, Майкл Стулбарг
, Дэвид Гордон Грин
и Франческа Скорсезе. Сценарий написал Дэйв Кайганич, работавший с Гуаданьино над «Суспирией
». За визуальную часть отвечает оператор Арсений Хачатурян.
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