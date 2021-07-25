Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Лука Гуаданьино завершил съёмки картины «Целиком и полностью» с Тимоти Шаламе

25 июля
2021 год

Новости кино >>
25 июля 2021
В Коламбусе, расположенном в штате Огайо, завершились съёмки романтического хоррора Луки Гуаданьино «Целиком и полностью» (Bones & All) с Тимоти Шаламе, ставшего для режиссёра первым американским проектом. Об этом сообщает газета The Columbus Dispatch.


История, основанная на романе Камиллы ДеАнджелис, расскажет о юной Марен (Тейлор Расселл), которая поедает человеческую плоть. Она отправится колесить по стране, чтобы найти отца и понять, почему готова убивать тех, кто испытывает к ней чувства. На своём пути героине также предстоит встретить первую любовь.

Компанию Шаламе и Расселл составят Хлоя Севиньи, Марк Райлэнс, Андре Холланд, Джессика Харпер, Майкл Стулбарг, Дэвид Гордон Грин и Франческа Скорсезе. Сценарий написал Дэйв Кайганич, работавший с Гуаданьино над «Суспирией». За визуальную часть отвечает оператор Арсений Хачатурян.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Лука Гуаданьино приступил к съемкам романтического хоррора с Тимоти Шаламе
персоны
Дэвид Гордон ГринЛука ГуаданьиноМарк РайлэнсТейлор РасселлХлоя СевиньиМайкл СтулбаргДжессика ХарперАндре ХолландТимоти Шаламе

анонс

Скорбим

Зинаида Пасютина
24 июля ушла из жизни актриса, театральный педагог Зинаида Пасютина.

День рождения >>

Лилиана Алешникова
Наталья Беспалова
Наталья Бочкарёва
Анна Жарова
Сергей Кудряшов
Александр Мартынов
Рустам Сагдуллаев
Андрей Харитонов
Василий Шукшин
Владимир Гайдаров
Лоренца Индовина
Жан Карме
Брэд Ренфро
Кшиштоф Чечот
Аугуст Шелленберг
Мириам Шор
все родившиеся 25 июля >>

Афиша кино >>

Основной инстинкт
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер
Великобритания, США, Франция, 1992
Небесный замок Лапута
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1986
Красотка на взводе
боевик, комедия, криминальный фильм
США, 2021
Круиз по джунглям
драма, приключения
США, 2020
Золушка и заколдованный принц
приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2018
Родовое проклятие
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Демоник
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Канада, 2021
За гранью жизни
криминальный фильм, триллер
США, 2021
Потустороннее
криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Гонконг, Китай, 2021
Чистое место
драма, мистика, фильм ужасов
Германия, Греция, 2021
Цензор
фильм ужасов
Великобритания, 2021
Время
триллер, экранизация
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен