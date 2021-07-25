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Мишель Монахэн раздвоится в детективном триллере Netflix «Эхо»

25 июля
2021 год

Новости кино >>
25 июля 2021
Мишель Монахэн, несмотря на закрытие драмы «Мессия», не планирует расставаться с Netflix. Согласно THR, актриса воплотит близнецов в семисерийном шоу «Эхо» (Echoes), заказанном стриминговым сервисом.

Зрителей ожидает детективный триллер о двух однояйцевых близнецах, Лени и Джине, которые с детства тайно меняются своими жизнями. У них два дома, два мужа и ребёнок, но всё в их идеально организованном мире приходит в беспорядок, когда одна из сестёр пропадает.

Мишель Монахэн раздвоится в детективном триллере Netflix «Эхо»
фото: shape.ru

Лени — сестра, довольствующаяся тем, что остаётся дома, выходит замуж за свою первую любовь, растит дочь и помогает управлять конной фермой, где все живут вместе. Джина — мятежная сестра, отвернувшаяся от всего этого и сбежавшая в Лос-Анджелес, где быстро прославилась романом о своём детстве в южном штате.

Шоураннерами сериала, основанного на сценарии Ванессы Гейзи, выступят Брайан Йорки и Куинтон Пиплз.
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