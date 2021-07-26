Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Дайджест от 19.07.2021
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Юнцы и море: репортаж со съемок фильма Бориса Хлебникова «Три минуты молчания»

26 июля
2021 год

Новости кино >>
26 июля 2021
Шторм, волны, сбивающие с ног, и команда самоотверженных моряков – в Петербурге идет работа над новым фильмом Бориса Хлебникова «Три минуты молчания» по мотивам одноименного романа Георгия Владимова. Подготовка к проекту заняла около двух лет. Сценарий создавался режиссером в соавторстве с Наталией Мещаниновой. Они перенесли действие ленты из 1960-х в наши дни и сделали главными героями двух молодых парней, которые попали на борт рыболовного судна и столкнулись с трудностями пребывания в закрытом мужском коллективе. Кино-Театр.Ру побывал на съемках сложнопостановочной картины и узнал, как в павильоне удалось соорудить траулер в натуральную величину и привести его в движение, столкнув со стихией.

Юнцы и море: репортаж со съемок фильма Бориса Хлебникова «Три минуты молчания»
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ

«Возьмите с собой галоши, на площадке мокро», – озадачили журналистов за несколько часов перед выездом в северную столицу. Уже на месте оказалось, что большая часть группы одета в резиновые сапоги и водозащитные костюмы. Съемки идут в огромном павильоне, расположившимся на месте бывшего склада под Петербургом. Там кинокомпания СТВ уже работала над «Коньком Горбунком». Сейчас в центре помещения натянут синий хромакей высотой почти с пятиэтажный дом. Снаружи он огорожен небольшими бортиками, ведь в самой декорации действительно по щиколотку стоит вода.

Все действие разворачивается на специально отстроенном траулере, который имеет и множество реальных частей (двери, иллюминаторы), срезанных со списанного корабля. Дело в том, что настоящее судно оказалось для съемок слишком тяжелым и дорогим, к тому же, его отделка рыжими ламинированными панелями не работала бы на атмосферу истории. «Наши герои – это такая команда морских бродяг, люди отчаянные, неоднозначные и мало подчиняющиеся какому-либо порядку. Была задача создать соответствующую им неспокойную среду», – отметила художник-постановщик Ольга Хлебникова.

Технически за создание неспокойной среды отвечает гидравлическая конструкция, способная выдержать порядка 60 тонн. Она раскачивается с помощью гимбла – устройства, имитирующего движение корабля во время шторма. По обе стороны расположены два водосброса, которые создают раскатистые волны. Подключаются и другие эффекты – пневмобочки, гидропушки, брызгометы. Ежедневно выливается порядка 250-300 тонн воды. Так что в определенные моменты артистов действительно может «смыть» с палубы, ведь по сюжету в этой сцене их судно терпит крушение. Параллельно, вне декорации, не прекращается работа по созданию необходимого антуража – сваривают железные балки, искусственно состаривают корабельную утварь. И всё происходящее напоминает большую стройку.

Юнцы и море: репортаж со съемок фильма Бориса Хлебникова «Три минуты молчания»
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ

«Мы сперва просто написали историю – абсолютно безответственно, а потом пошли разбираться, как ее перенести на экран», – рассказывает Борис Хлебников. В самом начале создатели попросили студентку школы документального кино Марины Разбежкиной сходить в двухнедельный рейс с рыбаками и собрать видеоматериал. После чего сами кинематографисты неоднократно наведывались в Мурманск, где общались с моряками, которые в этот момент были не в рейсе и могли поделиться живыми подробностями. Консультантом непосредственно на площадке также выступает настоящий рыболов.

«Идея экранизации романа принадлежит одному из продюсеров фильма — Наталье Дрозд. Когда я прочел книгу, то подумал, что это отличная литература, но не подходящая для киноадаптации. Меня зацепила мысль про национальный характер, которая абсолютно совпала с моими размышлениями по этому поводу. Не люблю рассуждения про загадочную русскую душу. Мне кажется, это источник всех наших внутренних индульгенций. Но она действительно довольно парадоксальна, что и стало почвой для создания истории», – делится режиссер.

Юнцы и море: репортаж со съемок фильма Бориса Хлебникова «Три минуты молчания»
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ

На площадке Борис Хлебников – как капитан корабля, в его глазах отражаются волны, штормы и весь спектр человеческих чувств, о которых и есть этот фильм. Именно поэтому самыми сложными постановщик называет разговорные психологические сцены, а не эпизоды, где задействована техника. Команда и артисты его обожают, а он говорит, что они чуть-чуть впали в детство, оказавшись на борту. Александр Робак, предпочитающий не рассказывать о своем герое в начале съемочного процесса, о кастинге отозвался просто – «пришел по зову Хлебникова».

Помимо Робака в картине заняты Тимофей Трибунцев, Михаил Кремер, Олег Каменщиков и молодые артисты Олег Савостюк и Макар Хлебников. Последний – сын режиссера. В кино он дебютировал в главной роли в еще не вышедшем сериале Мещаниновой «Быть комиком». Путем долгих проб Борис Хлебников утвердил Макара в свой проект. «Мы спокойно работает вместе. Я абстрагируюсь и совершенно забываю, что это мой сын. А он то ли максимально профессионально себя ведет, то ли тоже забывает, – говорит постановщик. – Пока Макар не выбрал актерство в качестве профессии, ему просто интересно этим заниматься. Наверное, я бы не очень хотел, чтоб он шел по такому пути, но никак влиять на его решение не собираюсь».

Заглавие романа Владимова «Три минуты тишины» отсылает к морскому термину: радиостанции ежечасно на три минуты прекращают передачу информации, чтобы услышать команду SOS. В фильме это никак не обыгрывается, поэтому название планируют изменить. Работа в Петербурге продлится до середины августа, после чего построенное судно будет разобрано. Команда отправится в Териберку и Мурманск для съемок фактуры, которую не нарисуешь с помощью графики.

Премьера ожидается в 2023 году.

Маша Бороденко
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Мария БороденкоРепортаж со съемочной площадкисъемки
персоны
Георгий ВладимовНаталья ДроздОлег КаменщиковМихаил КремерНаталия МещаниноваАлександр РобакОлег Савостюк (II)Тимофей ТрибунцевБорис ХлебниковОльга Хлебникова (II)
фильмы
Быть комикомКонёк-горбунокТри минуты молчания

фотографии >>
Юнцы и море: репортаж со съемок фильма Бориса Хлебникова «Три минуты молчания» фотографии
Юнцы и море: репортаж со съемок фильма Бориса Хлебникова «Три минуты молчания» фотографии
Юнцы и море: репортаж со съемок фильма Бориса Хлебникова «Три минуты молчания» фотографии
Юнцы и море: репортаж со съемок фильма Бориса Хлебникова «Три минуты молчания» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Круглосуточные тусовщики»

Скорбим

Зинаида Пасютина
24 июля ушла из жизни актриса, театральный педагог Зинаида Пасютина.

День рождения >>

Петерис Гаудиньш
Наталья Доля
Юлия Кокрятская
Мария Куркова
Александр Лойе
Наташа Фенкина
Виктор Хохряков
Дарья Циберкина
Сергей Шнырёв
Кейт Бекинсейл
Сандра Буллок
Фредерик Дифенталь
Хелен Миррен
Кевин Спейси
Джейсон Стэтэм
Алиса Тальони
все родившиеся 26 июля >>

Афиша кино >>

Основной инстинкт
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер
Великобритания, США, Франция, 1992
Небесный замок Лапута
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1986
Красотка на взводе
боевик, комедия, криминальный фильм
США, 2021
Круиз по джунглям
драма, приключения
США, 2020
Родовое проклятие
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Золушка и заколдованный принц
приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2018
Демоник
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Канада, 2021
За гранью жизни
криминальный фильм, триллер
США, 2021
Потустороннее
криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Гонконг, Китай, 2021
Чистое место
драма, мистика, фильм ужасов
Германия, Греция, 2021
Цензор
фильм ужасов
Великобритания, 2021
Время
триллер, экранизация
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен