Юнцы и море: репортаж со съемок фильма Бориса Хлебникова «Три минуты молчания»

Шторм, волны, сбивающие с ног, и команда самоотверженных моряков – в Петербурге идет работа над новым фильмом Бориса Хлебникова «Три минуты молчания» по мотивам одноименного романа Георгия Владимова. Подготовка к проекту заняла около двух лет. Сценарий создавался режиссером в соавторстве с Наталией Мещаниновой. Они перенесли действие ленты из 1960-х в наши дни и сделали главными героями двух молодых парней, которые попали на борт рыболовного судна и столкнулись с трудностями пребывания в закрытом мужском коллективе. Кино-Театр.Ру побывал на съемках сложнопостановочной картины и узнал, как в павильоне удалось соорудить траулер в натуральную величину и привести его в движение, столкнув со стихией.
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ
«Возьмите с собой галоши, на площадке мокро», – озадачили журналистов за несколько часов перед выездом в северную столицу. Уже на месте оказалось, что большая часть группы одета в резиновые сапоги и водозащитные костюмы. Съемки идут в огромном павильоне, расположившимся на месте бывшего склада под Петербургом. Там кинокомпания СТВ уже работала над «Коньком Горбунком». Сейчас в центре помещения натянут синий хромакей высотой почти с пятиэтажный дом. Снаружи он огорожен небольшими бортиками, ведь в самой декорации действительно по щиколотку стоит вода.
Все действие разворачивается на специально отстроенном траулере, который имеет и множество реальных частей (двери, иллюминаторы), срезанных со списанного корабля. Дело в том, что настоящее судно оказалось для съемок слишком тяжелым и дорогим, к тому же, его отделка рыжими ламинированными панелями не работала бы на атмосферу истории. «Наши герои – это такая команда морских бродяг, люди отчаянные, неоднозначные и мало подчиняющиеся какому-либо порядку. Была задача создать соответствующую им неспокойную среду», – отметила художник-постановщик Ольга Хлебникова.
Технически за создание неспокойной среды отвечает гидравлическая конструкция, способная выдержать порядка 60 тонн. Она раскачивается с помощью гимбла – устройства, имитирующего движение корабля во время шторма. По обе стороны расположены два водосброса, которые создают раскатистые волны. Подключаются и другие эффекты – пневмобочки, гидропушки, брызгометы. Ежедневно выливается порядка 250-300 тонн воды. Так что в определенные моменты артистов действительно может «смыть» с палубы, ведь по сюжету в этой сцене их судно терпит крушение. Параллельно, вне декорации, не прекращается работа по созданию необходимого антуража – сваривают железные балки, искусственно состаривают корабельную утварь. И всё происходящее напоминает большую стройку.
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ
«Мы сперва просто написали историю – абсолютно безответственно, а потом пошли разбираться, как ее перенести на экран», – рассказывает Борис Хлебников. В самом начале создатели попросили студентку школы документального кино Марины Разбежкиной сходить в двухнедельный рейс с рыбаками и собрать видеоматериал. После чего сами кинематографисты неоднократно наведывались в Мурманск, где общались с моряками, которые в этот момент были не в рейсе и могли поделиться живыми подробностями. Консультантом непосредственно на площадке также выступает настоящий рыболов.
«Идея экранизации романа принадлежит одному из продюсеров фильма — Наталье Дрозд. Когда я прочел книгу, то подумал, что это отличная литература, но не подходящая для киноадаптации. Меня зацепила мысль про национальный характер, которая абсолютно совпала с моими размышлениями по этому поводу. Не люблю рассуждения про загадочную русскую душу. Мне кажется, это источник всех наших внутренних индульгенций. Но она действительно довольно парадоксальна, что и стало почвой для создания истории», – делится режиссер.
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ
На площадке Борис Хлебников – как капитан корабля, в его глазах отражаются волны, штормы и весь спектр человеческих чувств, о которых и есть этот фильм. Именно поэтому самыми сложными постановщик называет разговорные психологические сцены, а не эпизоды, где задействована техника. Команда и артисты его обожают, а он говорит, что они чуть-чуть впали в детство, оказавшись на борту. Александр Робак, предпочитающий не рассказывать о своем герое в начале съемочного процесса, о кастинге отозвался просто – «пришел по зову Хлебникова».
Помимо Робака в картине заняты Тимофей Трибунцев, Михаил Кремер, Олег Каменщиков и молодые артисты Олег Савостюк и Макар Хлебников. Последний – сын режиссера. В кино он дебютировал в главной роли в еще не вышедшем сериале Мещаниновой «Быть комиком». Путем долгих проб Борис Хлебников утвердил Макара в свой проект. «Мы спокойно работает вместе. Я абстрагируюсь и совершенно забываю, что это мой сын. А он то ли максимально профессионально себя ведет, то ли тоже забывает, – говорит постановщик. – Пока Макар не выбрал актерство в качестве профессии, ему просто интересно этим заниматься. Наверное, я бы не очень хотел, чтоб он шел по такому пути, но никак влиять на его решение не собираюсь».
Заглавие романа Владимова «Три минуты тишины» отсылает к морскому термину: радиостанции ежечасно на три минуты прекращают передачу информации, чтобы услышать команду SOS. В фильме это никак не обыгрывается, поэтому название планируют изменить. Работа в Петербурге продлится до середины августа, после чего построенное судно будет разобрано. Команда отправится в Териберку и Мурманск для съемок фактуры, которую не нарисуешь с помощью графики.
обсуждение >>