Венецианский кинофестиваль объявил программу

Объявлена программа 78-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября на острове Лидо. В основной конкурс вошел 21 фильм.
фото: labiennale.org
За «Золотого льва» поборются картина Педро Альмодовара
«Параллельные матери
», которая откроет фестиваль, российский фильм «Капитан Волконогов бежал
» Наташи Меркуловой
и Алексея Чупова
, новая работа итальянского мастера Паоло Соррентино
«Рука бога
», триллер Пола Шредера
«Холодный расчет
» с Оскаром Айзеком
и Уиллемом Дефо
, «Спенсер
» Пабло Ларраина
, где Кристен Стюарт
предстанет в образе принцессы Дианы, «Мона Лиза и кровавая луна
» иранской постановщицы Аны Лили Амирпур
, «Закат
» Мишеля Франко
с Шарлоттой Генсбур
и Тимом Ротом
.
Также в конкурсе представлены режиссерский дебют актрисы Мэгги Джилленхол
«Потерянная дочь
», где сыграли Оливия Колман
и Дакота Джонсон
, «Собачья власть
» Джейн Кэмпион
с Кирстен Данст
и Бенедиктом Камбербэтчем
, Freaks Out
Габриэля Майнетти, «Я смеюсь
» Марио Мартоне, «На работе
» Эрика Матти, «Не оставляю следов
» Яна П. Матушинского, «Отражение
» Валентина Васяновича
, «Другой мир
» француза Стефана Бризе
, «Латинская Америка
» Дамиано Д’Инноченцо и Фабио Д’Инноченцо, «Канун
» Одри Диуан, «Официальный конкурс
» аргентинцев Гастона Дюпра и Мариано Кона с Пенелопой Крус
и Антонио Бандерасом
в главных ролях, «Дыра
» Микеланджело Фраммартино, «Утраченные иллюзии
» Ксавье Джанноли
с Ксавье Доланом
и Сесиль Де Франс
и «Клетка
» венесуэльского режиссера Лоренсо Вигас
, отмеченного «Золотым львом» в 2015 году за драму «Издалека
».
фото: К/ф "Параллельные матери"
Россию на смотре также представит фильм «Мама, я дома
» — вторая режиссерская работа Владимира Битокова
, ученика Александра Сокурова
. Картина включена в новую секцию Orizzonti Extra, где победителя определит зрительское жюри. В параллельной программе «Неделя критики» будет показан фильм Екатерины Селенкиной
«Обходные пути
», созданный в копродукции с нидерландской студией.
Вне конкурса на смотре состоятся премьеры таких проектов, как «Последняя дуэль
» Ридли Скотта
, «Дюна
» Дени Вильнёва
, «Прошлой ночью в Сохо
» Эдгара Райта
, мини-сериал «Сцены из супружеской жизни
» с Джессикой Честейн
и другие.
Председателем жюри выступит оскароносный режиссер Пон Джун-Хо
. Вместе с ним победителей определят Хлоя Чжао
(«Земля кочевников
»), актрисы Синтия Эриво
, Виржини Эфира
, Сара Гадон
и постановщики Александр Нанзу
и Саверио Костанцо
.
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