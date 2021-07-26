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Венецианский кинофестиваль объявил программу

26 июля
2021 год

Новости кино >>
26 июля 2021
Объявлена программа 78-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября на острове Лидо. В основной конкурс вошел 21 фильм.

Венецианский кинофестиваль объявил программу
фото: labiennale.org

За «Золотого льва» поборются картина Педро Альмодовара «Параллельные матери», которая откроет фестиваль, российский фильм «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, новая работа итальянского мастера Паоло Соррентино «Рука бога», триллер Пола Шредера «Холодный расчет» с Оскаром Айзеком и Уиллемом Дефо, «Спенсер» Пабло Ларраина, где Кристен Стюарт предстанет в образе принцессы Дианы, «Мона Лиза и кровавая луна» иранской постановщицы Аны Лили Амирпур, «Закат» Мишеля Франко с Шарлоттой Генсбур и Тимом Ротом.

Также в конкурсе представлены режиссерский дебют актрисы Мэгги Джилленхол «Потерянная дочь», где сыграли Оливия Колман и Дакота Джонсон, «Собачья власть» Джейн Кэмпион с Кирстен Данст и Бенедиктом Камбербэтчем, Freaks Out Габриэля Майнетти, «Я смеюсь» Марио Мартоне, «На работе» Эрика Матти, «Не оставляю следов» Яна П. Матушинского, «Отражение» Валентина Васяновича, «Другой мир» француза Стефана Бризе, «Латинская Америка» Дамиано Д’Инноченцо и Фабио Д’Инноченцо, «Канун» Одри Диуан, «Официальный конкурс» аргентинцев Гастона Дюпра и Мариано Кона с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях, «Дыра» Микеланджело Фраммартино, «Утраченные иллюзии» Ксавье Джанноли с Ксавье Доланом и Сесиль Де Франс и «Клетка» венесуэльского режиссера Лоренсо Вигас, отмеченного «Золотым львом» в 2015 году за драму «Издалека».

Венецианский кинофестиваль объявил программу
фото: К/ф "Параллельные матери"

Россию на смотре также представит фильм «Мама, я дома» — вторая режиссерская работа Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова. Картина включена в новую секцию Orizzonti Extra, где победителя определит зрительское жюри. В параллельной программе «Неделя критики» будет показан фильм Екатерины Селенкиной «Обходные пути», созданный в копродукции с нидерландской студией.

Вне конкурса на смотре состоятся премьеры таких проектов, как «Последняя дуэль» Ридли Скотта, «Дюна» Дени Вильнёва, «Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта, мини-сериал «Сцены из супружеской жизни» с Джессикой Честейн и другие.

Председателем жюри выступит оскароносный режиссер Пон Джун-Хо. Вместе с ним победителей определят Хлоя ЧжаоЗемля кочевников»), актрисы Синтия Эриво, Виржини Эфира, Сара Гадон и постановщики Александр Нанзу и Саверио Костанцо.
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Премьера фильма Екатерины Селенкиной «Обходные пути» пройдет на Венецианском кинофестивале
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