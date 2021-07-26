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Ольга Сутулова, Максим Пежемский и братья Пресняковы выберут победителей Realist Web Fest

26 июля
2021 год

Новости кино >>
26 июля 2021
Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, который пройдет с 29 июля по 1 августа в Нижнем Новгороде, объявил состав жюри.

Ольга Сутулова, Максим Пежемский и братья Пресняковы выберут победителей Realist Web Fest
фото: Пресс-служба фестиваля Realist Web Fest

В международное жюри основного конкурса вошли писатели Олег и Владимир ПресняковыХрани меня мой инстаграм!»), актриса Ольга СутуловаПоследний министр»), режиссер Максим Пежемский, известный по проектам «Мама не горюй» и «Света с того света», основатель веб-фестиваля Rio Web Fest Леандро Силва и Роуз оф Доллс, директор смотра веб-сериалов в испанском Бильбао Bilbao Seriesland. Также победителей будет определять французский телевизионный сценарист и один из первых энтузиастов мирового веб-движения Жоэль Бассажэ. Именно он основал Чемпионат мира по веб-сериалам, объединивший три десятка тематических смотров из разных стран.

Жюри предстоит отсмотреть 43 работы из основного конкурса и выбрать лауреатов в номинациях «Лучший веб-сериал», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «За оригинальность идеи», «Самый яркий персонаж веб-сериала» и в новой секции «Лучший российский веб-сериал», которая появилась в этом году в связи с заметным увеличением отечественнных проектов в конкурсе.

Параллельно на фестивале будет работать жюри пилотов, состоящее из представителей ключевых стриминговых платформ. Они выберут победителя в номинации «Лучший пилот», а также примут участие в деловой программе, в рамках которой пройдут профессиональные круглые столы, дискуссии и питчинг дебютантов.
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Жоэль БассажеМаксим ПежемскийВладимир Пресняков (II)Олег ПресняковОльга Сутулова
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