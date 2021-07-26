Ольга Сутулова, Максим Пежемский и братья Пресняковы выберут победителей Realist Web Fest

Жюри предстоит отсмотреть 43 работы из основного конкурса и выбрать лауреатов в номинациях «Лучший веб-сериал», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «За оригинальность идеи», «Самый яркий персонаж веб-сериала» и в новой секции «Лучший российский веб-сериал», которая появилась в этом году в связи с заметным увеличением отечественнных проектов в конкурсе.
Параллельно на фестивале будет работать жюри пилотов, состоящее из представителей ключевых стриминговых платформ. Они выберут победителя в номинации «Лучший пилот», а также примут участие в деловой программе, в рамках которой пройдут профессиональные круглые столы, дискуссии и питчинг дебютантов.
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