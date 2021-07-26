«Гранд» впервые покажут на СТС

9 августа на СТС стартует «Гранд» — единственный сериал вселенной «Кухни», который ранее не транслировался в эфире канала. Телезрители увидят не только серии прошлых лет, но и премьеру финального пятого сезона, намеченную на сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба СТС
По сюжету со скандалом отчисленная из института Ксения Завгородняя (Мила Сивацкая) переезжает в Москву и устраивается горничной в отель Grand Lion, где работает инженером ее отец. Амбициозная девушка мечтает о карьере в гостиничном бизнесе. Правда, на пути к большой мечте её встретят бесконечные препятствия.
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