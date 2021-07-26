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«Гранд» впервые покажут на СТС

26 июля
2021 год

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26 июля 2021
9 августа на СТС стартует «Гранд» — единственный сериал вселенной «Кухни», который ранее не транслировался в эфире канала. Телезрители увидят не только серии прошлых лет, но и премьеру финального пятого сезона, намеченную на сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

«Гранд» впервые покажут на СТС
фото: Пресс-служба СТС

По сюжету со скандалом отчисленная из института Ксения Завгородняя (Мила Сивацкая) переезжает в Москву и устраивается горничной в отель Grand Lion, где работает инженером ее отец. Амбициозная девушка мечтает о карьере в гостиничном бизнесе. Правда, на пути к большой мечте её встретят бесконечные препятствия.

Сериал «Гранд» продолжил историю героев «Отеля Элеон» — другого спин-оффа «Кухни». В актерский состав проекта вошли Александр Лыков, Ольга Кузьмина, Виктор Хориняк, Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин, Екатерина Вилкова, Семен Трескунов и другие.
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