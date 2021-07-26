«Гранд» впервые покажут на СТС

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Третий международный фестиваль веб-сериалов объявил состав жюри

Ольга Сутулова, Максим Пежемский и братья Пресняковы выберут победителей Realist Web Fest

«Капитан Волконогов бежал» Меркуловой и Чупова вошел в конкурс Венецианского кинофестиваля

26 июля

Венецианский кинофестиваль объявил программу

В нее попали фильмы Педро Альмодовара, Пола Шредера и Мэгги Джилленхол