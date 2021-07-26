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Стартовали съемки комедийного сериала «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным

26 июля
2021 год

Новости кино >>
26 июля 2021
В Москве начались съемки комедийного сериала «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным в главной роли. Режиссером и автором сценария проекта для линейки IVI Originals выступает Егор ЧичкановЁлки новые»), сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Стартовали съемки комедийного сериала «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным
фото: Пресс-служба IVI

В основе сюжета история бандита Бориса (Андрей Мерзликин), который просыпается после смерти в морге и должен выяснить, кто его убил и почему. Помогать в разгадке этой тайны ему будет студент-практикант из морга Артём (Денис Власенко).

В проекте также заняты Алексей Серебряков, Павел Чинарев, Аглая Тарасова, Кирилл Жандаров, Любовь Толкалина, Михаил Полицеймако, Сергей Годин и другие. Производством занимается компания «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова.

Стартовали съемки комедийного сериала «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным
фото: Пресс-служба IVI

«Проект интересен мне своей трансформацией. История из криминальной комедии превращается в человеческое повествование — про любовь, ценность и отношение к жизни. Любовь и юмор — мертвого поднимут», — отметил Мерзликин.

Съёмки продлятся до середины сентября. Премьера «И снова здравствуйте!» состоится в 2022 году в онлайн-кинотеатре IVI.
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