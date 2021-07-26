Артур Смольянинов и Алексей Барабаш вернутся в «Ростов»

В Ярославле стартовали съемки второго сезона исторического детектива «Ростов» с Артуром Смольяниновым и Алексеем Барабашем в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», которая занимается производством проекта для телеканала НТВ.
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»
Действие сериала о воре-рецидивисте Козыре (Смольянинов), который стал начальником отдела уголовного розыска, вновь развернется в советском Ростове. Потеря любимой жены и практически всей команды сделала мужчину еще жестче. Он все так же борется с преступностью их же методами, не давая разгуляться бандитизму в городе. Давний враг Козыря – чекист Ртищев (Барабаш) — тоже переживает свою личную трагедию, и именно боль, гнев и жажда мщения движет им. В Ростове не найдется места для двоих, должен остаться кто-то один.
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