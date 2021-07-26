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Артур Смольянинов и Алексей Барабаш вернутся в «Ростов»

26 июля
2021 год

Новости кино >>
26 июля 2021
В Ярославле стартовали съемки второго сезона исторического детектива «Ростов» с Артуром Смольяниновым и Алексеем Барабашем в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», которая занимается производством проекта для телеканала НТВ.

Артур Смольянинов и Алексей Барабаш вернутся в «Ростов»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

Действие сериала о воре-рецидивисте Козыре (Смольянинов), который стал начальником отдела уголовного розыска, вновь развернется в советском Ростове. Потеря любимой жены и практически всей команды сделала мужчину еще жестче. Он все так же борется с преступностью их же методами, не давая разгуляться бандитизму в городе. Давний враг Козыря – чекист Ртищев (Барабаш) — тоже переживает свою личную трагедию, и именно боль, гнев и жажда мщения движет им. В Ростове не найдется места для двоих, должен остаться кто-то один.

В новом сезоне в актерский состав проекта вошли Сергей Чирков, Игорь Хрипунов, Максим Литовченко, Нана Муштакова и Мария Ахметзянова. Режиссером-постановщиком выступает Павел Дроздов.

В кадре зрители увидят трущобы воровского Ростова и остатки былого великолепия эпохи модерна. Съемки исторического детектива пройдут в Ярославле, Костроме и самом Ростове.
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