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Дайджест от 26.07.2021
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Семейная комедия «Маленький воин» с Камилем Лариным выходит в онлайн-кинотеатре KION

27 июля
2021 год

Новости кино >>
27 июля 2021
KION представляет эксклюзивную премьеру семейной комедии «Маленький воин» с Камилем Лариным, Анной Слю, Артемом Быстровым и Николаем Шрайбером. Это полнометражный дебют актера Ильи Ермолова, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Семейная комедия «Маленький воин» с Камилем Лариным выходит в онлайн-кинотеатре KION
фото: Пресс-служба KION

В центре сюжета оказывается 13-летний Витя Касаткин, типичный трудный подросток. У него не складываются отношения со сверстниками, а единственным увлечением остается сумо. Любовь к редкому для России виду спорта ему привил отец, который бросил семью и уехал в Японию, когда сын был еще маленьким. Витя усердно тренируется и мечтает поехать в страну восходящего солнца на юношеский турнир по сумо. Для мальчика это единственная возможность увидеться с отцом.

Образ главного героя воплотил дебютант Илья Сигалов, а его подругу Гелю сыграла молодая актриса Маша ЛобановаПищеблок»). Компанию им составили Ян Цапник, Валерия Федорович, Максим Лагашкин, Саша Новиков, YouTube-блогер Витек Трубачев и другие. За сценарий отвечал Павел РуминовСтатус: Свободен»).

Консультантом проекта выступил Константин Абдула-Заде, ставший чемпионом мира по сумо в 2019 году. Некоторые сцены «Маленького воина» снимали в московской спортивной школе «Борец», где также проходил отбор актеров. В кадре можно увидеть и настоящих спортсменов, и тренеров школы.
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№ 1
Мария Аламова (Москва)   27.07.2021 - 09:29
Так давно никого не видела из "Квартета И" читать далее>>
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Семейная комедия «Маленький воин» с Камилем Лариным выходит в онлайн-кинотеатре KION фотографии
Семейная комедия «Маленький воин» с Камилем Лариным выходит в онлайн-кинотеатре KION фотографии
Семейная комедия «Маленький воин» с Камилем Лариным выходит в онлайн-кинотеатре KION фотографии
Семейная комедия «Маленький воин» с Камилем Лариным выходит в онлайн-кинотеатре KION фотографии
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