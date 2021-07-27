Семейная комедия «Маленький воин» с Камилем Лариным выходит в онлайн-кинотеатре KION

анонс

В продолжении сериала к ним присоединятся Сергей Чирков и Игорь Хрипунов

Артур Смольянинов и Алексей Барабаш вернутся в «Ростов»

Компанию ему составят Денис Власенко, Алексей Серебряков и Аглая Тарасова

Стартовали съемки комедийного сериала «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным

26 июля

«Гранд» впервые покажут на СТС

Телезрители увидят не только серии прошлых лет, но и премьеру финального пятого сезона