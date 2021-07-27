Семейная комедия «Маленький воин» с Камилем Лариным выходит в онлайн-кинотеатре KION

В центре сюжета оказывается 13-летний Витя Касаткин, типичный трудный подросток. У него не складываются отношения со сверстниками, а единственным увлечением остается сумо. Любовь к редкому для России виду спорта ему привил отец, который бросил семью и уехал в Японию, когда сын был еще маленьким. Витя усердно тренируется и мечтает поехать в страну восходящего солнца на юношеский турнир по сумо. Для мальчика это единственная возможность увидеться с отцом.
Консультантом проекта выступил Константин Абдула-Заде, ставший чемпионом мира по сумо в 2019 году. Некоторые сцены «Маленького воина» снимали в московской спортивной школе «Борец», где также проходил отбор актеров. В кадре можно увидеть и настоящих спортсменов, и тренеров школы.
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