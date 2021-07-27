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Стали известны подробности фэнтези Алексея Попогребского «Самая большая луна»

27 июля
2021 год

Новости кино >>
27 июля 2021
Объявлен актерский состав нового фильма Алексея Попогребского «Самая большая луна». В картине сыграют Светлана Ходченкова, Аристарх Венес, Таша Цветкова, польский артист Томаш Кот, а главную роль исполнит модель Симона Куст, которая в 18 лет стала лицом брендов Saint Laurent и Paco Rabanne. Об этом стало известно на питчинге Фонда кино, где свои проекты представили компании, не входящие в число лидеров отечественного кинопроизводства.

Стали известны подробности фэнтези Алексея Попогребского «Самая большая луна»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Вместе с продюсером Романом Борисевичем режиссер поделился подробностями сюжета. Проект будет снят в жанре young adult фэнтези, где в основе истории лежит любовная линия. Действие развернется во вселенной, условно разделенной на две части. Первая представляет собой ламповый, подпольный мир эмеров — эмоциональных вампиров, питающихся человеческими чувствами. Обитатели другой части этой вселенной отчасти паразитируют на эмерах, это мир нового стартапа, нейросети Emron, которая помогает любому человеку с помощью простого девайса управлять собственными эмоциями.

Эти две параллельные вселенные связывает главная героиня — молодая девушка Катя, биологическая дочка эмера, воспитывающаяся разработчиком Emron. До 17 лет ее растили без эмоций. Глава эмеров узнает, где живет Катя, и посылает за ней Дениса, чтобы тот выкрал девушку и помог развить ее сверхспособности.

В картине будут использоваться как спецэффекты, так и 3D мэппинг-проекция. Производством займется кинокомпания «План 9». В числе референсов создатели выделяют «Сумерки», «После», «Пятый элемент», «Конец ***го мира».
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