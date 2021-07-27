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Данила Козловский снимет «Тру рашен романс» по мотивам русской классики

27 июля
2021 год

Новости кино >>
27 июля 2021
Актер и режиссер Данила Козловский планирует снять фильм под рабочим названием «Тру рашен романс», чей сюжет вдохновлен русской классической литературой. Об этом стало известно на питчинге Фонда кино, где свои проекты представили компании, не входящие в число лидеров отечественного кинопроизводства.

Данила Козловский снимет «Тру рашен романс» по мотивам русской классики
фото: Instagram @danilakozlovsky

Главной темой картины станут отношения в семье. По сюжету планы побега Татьяна сорваны: она не может бросить родных, неожиданно оказавшись в таком ужасном положении. Но и замужеству со старым развратным Караваевым противится всё в душе. Поссорившись с матерью, деспотичной Катериной Ивановной, Татьяна бежит из усадьбы куда глаза глядят. В ночном лесу девушкой пытаются овладеть двое рабочих с лесопилки, но ее успевает спасти молодой помещик Дмитрий Кирсанов, который недавно вернулся в родные места. Он привозит героиню в дом к своему другу, англичанину Питеру, хозяину лесопилки, живущему неподалеку от Лариных.

«В основе этой идеи, которой я живу уже около 10 лет, было желание схлестнуть несколько произведений золотого века русской литературы и с помощью тем, заложенных в них, рассказать свою собственную историю. Это как представить, что в доме отдыха встретились Толстой, Достоевский, Лермонтов, Гоголь, Пушкин и стали очевидцами истории некой семьи, после чего появились «Герой нашего времени», «Евгений Онегин», «Мертвые души», «Братья Карамазовы», — рассказал Данила Козловский. — Русская классика – это в хорошем смысле бренд. Я убежден, что она по-прежнему актуальна, в хорошем смысле злободневна и интересна самой широкой аудитории, если с ней правильно обращаться – дерзко, художественно нагло, стряхнув таким образом нафталин и изменив наше в чем-то заскорузлое представление».

Сценарий подготовил Александр Фомин, работавший с Козловским над «Краморой». Сейчас к проекту подключились еще несколько авторов. Предполагаемый бюджет проекта составляет 405 млн рублей, рекламный — 100 млн. Создатели надеются на продажи «Тру рашен романс» за рубеж.
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