Ольга Дибцева дебютирует в кинорежиссуре с проектом «Тренинг» о жизни современной женщины

Актриса Ольга Дибцева снимет свой первый полный метр — фильм «Тренинг» о пути современной женщины к личной свободе. Соответствующий проект был представлен на питчинге Фонда кино, где приняли участие компании, не входящие в число лидеров отечественного кинопроизводства.
фото: Instagram @dibulik
Главная героиня Лена — педантичная школьная учительница, отличница по жизни. Потеря работы и измена мужа выбивает ее из колеи. По совету подруги женщина отправляется на тренинг личного счастья «Стать богиней». Тренер обещает Лене, что, следуя его советам, она найдет идеального мужчину. И ей это удается, но совсем не приносит счастья.
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