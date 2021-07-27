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Ольга Дибцева дебютирует в кинорежиссуре с проектом «Тренинг» о жизни современной женщины

27 июля
2021 год

Новости кино >>
27 июля 2021
Актриса Ольга Дибцева снимет свой первый полный метр — фильм «Тренинг» о пути современной женщины к личной свободе. Соответствующий проект был представлен на питчинге Фонда кино, где приняли участие компании, не входящие в число лидеров отечественного кинопроизводства.

Ольга Дибцева дебютирует в кинорежиссуре с проектом «Тренинг» о жизни современной женщины
фото: Instagram @dibulik

Главная героиня Лена — педантичная школьная учительница, отличница по жизни. Потеря работы и измена мужа выбивает ее из колеи. По совету подруги женщина отправляется на тренинг личного счастья «Стать богиней». Тренер обещает Лене, что, следуя его советам, она найдет идеального мужчину. И ей это удается, но совсем не приносит счастья.

Планируется, что образ тренера воплотит Гарик Харламов. Креативным продюсером «Тренинга» выступит Борис Хлебников. Среди референсов комедийной мелодрамы — «Холоп», «Гуляй, Вася!», «Я худею».

Съемки фильма пройдут в Санкт-Петербурге, родном городе Дибцевой. Создатели оценивают бюджет в 80 млн рублей, а предполагаемые кассовые сборы — в 200 млн.
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