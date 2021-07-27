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Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова и Александр Робак сыграют в экранизации «1993»

27 июля
2021 год

Новости кино >>
27 июля 2021
Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова и Александр Робак сыграют в исторической драме «1993», которую поставит режиссер Александр ВелединскийГеограф глобус пропил»). Об этом стало известно на питчинге Фонда кино, где свои проекты представили компании, не входящие в число лидеров отечественного кинопроизводства.

Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова и Александр Робак сыграют в экранизации «1993»

В основу сюжета положен одноименный роман Сергея Шаргунова. Действие разворачивается во время гражданской войны в центре Москвы, и история одной семьи вдруг становится историей всей страны. Неразрывно и мучительно связанные между собой муж и жена — работники «аварийки» — оказываются по разные стороны баррикад.

Чтобы воссоздать облик столицы в начале 1990-х, будет использоваться компьютерная графика. Планируется, что премьера состоится в 2023 году и будет приурочена к 30-летию событий, показанных в фильме.
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