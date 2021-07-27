Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова и Александр Робак сыграют в экранизации «1993»

Евгений Цыганов
, Екатерина Вилкова
и Александр Робак
сыграют в исторической драме «1993
», которую поставит режиссер Александр Велединский
(«Географ глобус пропил
»). Об этом стало известно на питчинге
Фонда кино, где свои проекты представили компании, не входящие в число лидеров отечественного кинопроизводства.
В основу сюжета положен одноименный роман Сергея Шаргунова
. Действие разворачивается во время гражданской войны в центре Москвы, и история одной семьи вдруг становится историей всей страны. Неразрывно и мучительно связанные между собой муж и жена — работники «аварийки» — оказываются по разные стороны баррикад.
Чтобы воссоздать облик столицы в начале 1990-х, будет использоваться компьютерная графика. Планируется, что премьера состоится в 2023 году и будет приурочена к 30-летию событий, показанных в фильме.
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