Чистый шахтер готов запятнать репутацию в короткометражке «Белым по чёрному»

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Компанию ей составят Виктория Исакова и Артем Быстров

Старшая дочь Юлии Пересильд дебютирует как актриса в мистическом триллере «Тибра»

27 июля

Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова и Александр Робак сыграют в экранизации «1993»

Чтобы воссоздать облик столицы в начале 1990-х, будет использована компьютерная графика