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Чистый шахтер готов запятнать репутацию в короткометражке «Белым по чёрному»

28 июля
2021 год

Новости кино >>
28 июля 2021
Кино-Театр.Ру представляет онлайн-премьеру картины режиссера Антона Мамыкина.



Шахтер, чье фото со дня на день повесят на доску почета, признается жене в измене. И после этого он больше не может испачкаться, в прямом смысле: сколько бы ни работал, грязь не пристает. Все бы хорошо, но коллегам, начальству, отцу и той же жене это кажется подозрительным — разве можно доверять чистому шахтеру?

«Белым по чёрному» частично снимали под Арзамасом, на Пешеланских гипсовых шахтах, где актерам и группе приходилось работать на глубине 70-80 метров. Фильм — черно-белый, и выбранная цветовая палитра позволяет авторам не только обыграть сюжет о «белой вороне», но и в какой-то момент тонко пошутить на более глобальную тему нечистой совести. Главные роли сыграли Георгий Маришин, Анна Марлиони, Светлана Колпакова, Юрий Лопарев, Сергей Шанин, Михаил Мухин, Нодар Джанелидзе, Татьяна Плетнева. Режиссер Антон Мамыкин также написал сценарий и выступил одним из продюсеров фильма.

Чистый шахтер готов запятнать репутацию в короткометражке «Белым по чёрному»

«Белым по чёрному» принимал участие в более чем двух десятках национальных и международных киносмотров. На российском фестивале «Короче» лента была удостоена Специального приза жюри за честность и талант. Также картина получила призы в Венгрии и Болгарии, была признана лучшей короткометражкой на премии «Золотой единорог» в Лондоне, завоевала Гран-при фестиваля «Видение» и спецприз на «Святой Анне».
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Чистый шахтер готов запятнать репутацию в короткометражке «Белым по чёрному» фотографии
Чистый шахтер готов запятнать репутацию в короткометражке «Белым по чёрному» фотографии
Чистый шахтер готов запятнать репутацию в короткометражке «Белым по чёрному» фотографии
Чистый шахтер готов запятнать репутацию в короткометражке «Белым по чёрному» фотографии
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