Чистый шахтер готов запятнать репутацию в короткометражке «Белым по чёрному»

Шахтер, чье фото со дня на день повесят на доску почета, признается жене в измене. И после этого он больше не может испачкаться, в прямом смысле: сколько бы ни работал, грязь не пристает. Все бы хорошо, но коллегам, начальству, отцу и той же жене это кажется подозрительным — разве можно доверять чистому шахтеру?
«Белым по чёрному» принимал участие в более чем двух десятках национальных и международных киносмотров. На российском фестивале «Короче» лента была удостоена Специального приза жюри за честность и талант. Также картина получила призы в Венгрии и Болгарии, была признана лучшей короткометражкой на премии «Золотой единорог» в Лондоне, завоевала Гран-при фестиваля «Видение» и спецприз на «Святой Анне».
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