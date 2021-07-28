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Старшая дочь Юлии Пересильд дебютирует как актриса в мистическом триллере «Тибра»

28 июля
2021 год

Новости кино >>
28 июля 2021
В Ленинградской области начались съемки мистического триллера «Тибра» с Викторией Исаковой и Артемом Быстровым. Картина станет актерским дебютом для 12-летней исполнительницы главной роли — Анки Пересильд, дочери Юлии Пересильд, сообщает пресс-служба компании All Media.

Старшая дочь Юлии Пересильд дебютирует как актриса в мистическом триллере «Тибра»
фото: Пресс-служба компании All Media

По сюжету 13-летняя девочка-альбинос по прозвищу Мука, единственный свидетель загадочного исчезновения сверстницы, влюбляется в главного подозреваемого и проходит путь от изгоя до человека, от которого зависят чужие судьбы.

Для режиссера Анны Гороян «Тибра» станет ее первым полным метром. Художественным руководителем картины выступает Юрий МорозУгрюм-река»). В проекте также заняты актеры Василиса Савкина, Александра Пузанова, Влад Коноплев, Ольга Калашникова и другие.

«Прежде, чем начинать любой проект, для меня важно ответить на вопрос "зачем". Истории о взрослении будут актуальны всегда. Каждый ребёнок и его родители проходят этот непростой этап. И если появится фильм, который поможет и тем, и другим взглянуть на себя со стороны, пересмотреть свои взгляды, поступки, значит эта работа проделана не зря», — отметила Гороян.
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Старшая дочь Юлии Пересильд дебютирует как актриса в мистическом триллере «Тибра» фотографии
Старшая дочь Юлии Пересильд дебютирует как актриса в мистическом триллере «Тибра» фотографии
Старшая дочь Юлии Пересильд дебютирует как актриса в мистическом триллере «Тибра» фотографии
Старшая дочь Юлии Пересильд дебютирует как актриса в мистическом триллере «Тибра» фотографии
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