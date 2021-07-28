Старшая дочь Юлии Пересильд дебютирует как актриса в мистическом триллере «Тибра»

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Чистый шахтер готов запятнать репутацию в короткометражке «Белым по чёрному»

27 июля

Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова и Александр Робак сыграют в экранизации «1993»

Чтобы воссоздать облик столицы в начале 1990-х, будет использована компьютерная графика