Старшая дочь Юлии Пересильд дебютирует как актриса в мистическом триллере «Тибра»

По сюжету 13-летняя девочка-альбинос по прозвищу Мука, единственный свидетель загадочного исчезновения сверстницы, влюбляется в главного подозреваемого и проходит путь от изгоя до человека, от которого зависят чужие судьбы.
«Прежде, чем начинать любой проект, для меня важно ответить на вопрос "зачем". Истории о взрослении будут актуальны всегда. Каждый ребёнок и его родители проходят этот непростой этап. И если появится фильм, который поможет и тем, и другим взглянуть на себя со стороны, пересмотреть свои взгляды, поступки, значит эта работа проделана не зря», — отметила Гороян.
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