Объявлена программа Нижегородского питчинга дебютантов, призовой фонд которого составил миллион рублей. Он пройдет 31 июля в рамках Международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest и Нижегородского молодежного кинофорума, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба Realist Web Fest
В шорт-лист питчинга было отобрано 10 проектов в двух категориях. В секции веб-сериалы хронометражем до 24 минут представлены «Деньги пришли» и «Правила жизни Вики Самолетовой» Евгении Саргиной, «Казанова 2.0» Валерия Костина, «Дорогие мама и папа» Александра Лисевича и «Монстры» Елизаветы Кузовниковой, а в категории интернет-сериалов хронометражем свыше 24 минут — проекты «Мишка на сервере» Кирилла Алёхина, «Ниже Ада» Екатерины Перфильевой и Каролины Бу-Альван, «Поэма 02» Юлии Ильиной, Марка Эйдельштейна и Егора Дрозда, «РандомКоорд. Шаг в пустоту» Маргариты Корж, а также «Ребут» Владимира Болгова и Велимира Русакова. Победители в каждой из категорий получат по 500 000 рублей, а также возможную продюсерскую поддержку от партнеров и экспертов конкурса.
В состав Экспертного совета питчинга вошли креативный продюсер «1-2-3 Продакшн» Анна Гудкова, главный редактор импринта Mainstream в издательстве АСТ Сергей Тишков, менеджер по развитию бизнеса профессионального видео компании Canon по России и СНГ Евгений Субочев, руководитель направления детского и юношеского кино Okko Светлана Сонина, главный редактор Кино-Театр.РуЖан Просянов, заместитель главного редактора Digital reporter и отборщик международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest Мария Токмашева и продюсер Максим Королев.
Realist Web Fest пройдет в третий раз с 29 июля по 1 августа в Нижнем Новгороде. Он является единственным в России смотром, где представлены лучшие веб-проекты со всего мира.
обсуждение >>