Анна Михалкова и Наталия Мещанинова снова поработают вместе

«Алиса» — история о хрупкости взросления, страхе одиночества и важности родительского внимания и поддержки. Главной героине Алисе (Ищенко) пятнадцать лет, учителя устали вызывать в школу ее маму (Михалкова), а та не может понять, что происходит с ребенком. Девочке же узнала то, что от нее скрывали несколько лет: она скоро ослепнет. Чтобы успеть пожить по-настоящему, глупо тратить время на школу, решает Алиса. Лучше резко повзрослеть, заработать «легкие» деньги и уехать в красивый большой город. Но довольно скоро подростковые иллюзии разобьются о реальность, а мамина стратегия — делать вид, что все хорошо — неминуемо приведет к катастрофе.
«Когда на пробы пришла Лиза Ищенко, у меня в голове был совершенно другой типаж героини. Но Лиза страшно заинтриговала силой и внутренним гневом: за милой внешностью и ангельским веснушчатым лицом скрывается много всего, что кипит. Для меня всегда важно, чтобы актер внутренне совпадал с героем, и тогда типаж уже не имеет значения. Я поняла, что у Лизы есть внутри эти бесы, которых она готова транслировать от имени нашей героини», — рассказывает Наталия Мещанинова.
Роль мамы Наталия Мещанинова предложила Анне Михалковой еще на стадии написания сценария: «Во время обсуждения потенциального кастинга мы подумали, что, наверное, никто сейчас в России лучше не сыграет такую маму, как может сыграть Аня. Когда были написаны первые четыре серии, я позвонила ей, предложив их почитать: если роль понравится, если она почувствует героиню, то я приглашаю ее без проб. Мне совершенно не нужно пробовать Михалкову, потому что я знаю очень хорошо, как она может сыграть. Аня прочитала четыре серии и сказала, что готова пойти с нами в это путешествие, даже не зная, чем история закончится – финальные серии тогда еще не были написаны».
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