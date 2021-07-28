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Короткометражка «Белым по чёрному»
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Макар Запорожский перевоплотится в сотрудника Росгвардии на съемочной площадке «Стражника»

28 июля
2021 год

Новости кино >>
28 июля 2021
В Санкт-Петербурге и области проходят съемки детективного сериала НТВ «Стражник». Главные роли в проекте исполняют Макар Запорожский, Николай Козак, Яна Енжаева и Максим Щёголев, сообщает пресс-служба телеканала.

Макар Запорожский перевоплотится в сотрудника Росгвардии на съемочной площадке «Стражника»
фото: Пресс-служба НТВ

В центре истории – спецназовец Михаил Царёв (Запорожский). Он возвращается в родной город в Мурманской области, чтобы вместе с семьей отпраздновать юбилей отца, полковника полиции и начальника местного управления Росгвардии. Но прямо за праздничным столом ресторана Николая Царёва арестовывают по подозрению в коррупции. Михаил не верит в случившееся и решает начать собственное расследование, но для этого ему нужно стать частью системы.

«Царёв – хмурый парень. Характер у него не совсем приятный, вспыльчивый. У него патологическое чувство правды. На мой взгляд, такие люди довольно опасны, потому что как только он чувствует, что что-то не совсем справедливо, у него сразу же носит крышу. В сценарии есть несколько сцен, которые мне очень интересно поскорее снять. Например, я не совсем понимаю, как мой герой может позволить себе влюбиться. Он готов ради родителей сделать что угодно, и за всю историю проекта он натворит столько дел, что не сосчитать. И вот интересно показать, как человек, находясь в таких обстоятельствах, может полюбить, как он может стать уязвимым», – делится Макар Запорожский.

Съемки проходят в разнообразных локациях региона, включая дебаркадер, Лютеранское кладбище, огромную гидроэлектростанцию и действующий изолятор временного содержания, где по сюжету находится отец главного героя. В кадре зрители увидят много трюковых и экшн-сцен со стрельбой, захватами, драками, взрывами, погонями на мотоциклах и автомобилях. В работе задействованы спецтранспорт и свыше 10 видов и 50 единиц настоящего оружия. Также в съемках заняты действующие сотрудники спецназа.
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