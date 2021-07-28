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Дебютный фильм Лены Ланских «Ничья» попал в программу кинофестиваля в Сан-Себастьяне

28 июля
2021 год

Новости кино >>
28 июля 2021
Дебютный фильм Лены Ланских «Ничья» вошел в конкурсную программу «Новые режиссеры» 69-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьян, который состоится с 17 по 25 сентября.

Дебютный фильм Лены Ланских «Ничья» попал в программу кинофестиваля в Сан-Себастьяне

По сюжету 14-летняя Вика живет в маленьком уральском городе, собирает ягоду на болотах, помогает маме торговать на продуктовом рынке и танцует в школьном кружке хореографии. А еще у нее есть ребенок, о котором никто не должен знать. Производством проекта занималась кинокомпания СТВ.

В секции «Новые режиссеры» также представлены «Инвентарь» Дарко Синко, «Те выходные» Мары Пешо, «Меж рассветами» Селмана Накара, «Жозефина» Хавьера Марко, «Ржавчина» Хуана Себастиана Месы, «Недолгое лето Хильды» Агустона Банчеро, «Шум двигателей» Филиппа Грегуара, а также работы постановщиков из США, Аргентины, Китая и Южной Кореи.
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