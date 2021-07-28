Дебютный фильм Лены Ланских «Ничья» попал в программу кинофестиваля в Сан-Себастьяне

Дебютный фильм Лены Ланских
«Ничья
» вошел в конкурсную программу
«Новые режиссеры» 69-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьян, который состоится с 17 по 25 сентября.
По сюжету 14-летняя Вика живет в маленьком уральском городе, собирает ягоду на болотах, помогает маме торговать на продуктовом рынке и танцует в школьном кружке хореографии. А еще у нее есть ребенок, о котором никто не должен знать. Производством проекта занималась кинокомпания СТВ.
В секции «Новые режиссеры» также представлены «Инвентарь
» Дарко Синко, «Те выходные
» Мары Пешо, «Меж рассветами
» Селмана Накара, «Жозефина
» Хавьера Марко, «Ржавчина
» Хуана Себастиана Месы, «Недолгое лето Хильды
» Агустона Банчеро, «Шум двигателей
» Филиппа Грегуара, а также работы постановщиков из США, Аргентины, Китая и Южной Кореи.
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