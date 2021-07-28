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Данила Козловский и Кристина Асмус снимаются в сериале Ивана И. Твердовского

28 июля
2021 год

Новости кино >>
28 июля 2021
Начались съемки сериала «Люся» с Данилой Козловским и Кристиной Асмус в главных ролях. Драмеди поставит режиссер «Конференции» Иван И. Твердовский, сообщает пресс-служба проекта.

Данила Козловский и Кристина Асмус снимаются в сериале Ивана И. Твердовского
фото: К/ф "Духless"

В центре сюжета окажется Сеня (Козловский), создатель умной колонки «Люся». Он экспериментирует с алгоритмами, обсуждая с Люсей личные темы, свою семью, людей вокруг и старается сделать её максимально человечной. «Люся» быстро становится чем-то гораздо большим, чем просто колонка – она становится единственной, кому Сеня может доверить свои переживания, проблемы и размышления. Только она знает обо всех проблемах, с которыми столкнулись дочки Сени в школе, и только с ней он делится своими переживаниями об отношениях с женой. Умная колонка помогает главному герою пережить публичное унижение на глазах всей семьи, найти сына депутата, устроившего это унижение, и справиться с последствиями непоправимого поступка, который совершил Сеня.

Помимо Козловского и Асмус в сериале заняты Дарья Савельева, Максим Виторган, Ян Цапник и Григорий Верник. Над сценарием работали Сергей Панасенков и Петр Внуков, автор и креативный продюсер сериалов «Звоните ДиКаприо!» и «Мир, дружба, жвачка». Производством занимается компания Good Story Media.

Драмеди «Люся» выйдет в формате восьми получасовых серий. Премьера запланирована на видеосервисе Premier в 2022 году.
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