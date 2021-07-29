Профдеформация и рок-н-ролл: эксклюзивный отрывок из фильма «Заппа»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент из музыкального биографического фильма «Заппа
», повящённого жизни и творчеству американского композитора, певца, продюсера, звуко- и кинорежиссёра Фрэнка Заппы
.
Наследие Фрэнка Заппы (1940-1993) невероятно велико – будто под этим именем скрывалась целая армия художников-экспериментаторов. Однако нет: все 60 с лишним альбомов, не поддающихся классификации, записал один человек. Уже посмертно, в 1995-м, Заппа был введён в Зал славы рок-н-ролла, однако его творчество шире любых границ; Заппа – кумир рок-легенд и исполнителей классической музыки, о его влиянии говорили представители разных музыкальных миров – и Пол Маккартни
, и Пьер Булез
, и Элис Купер
, и Джон Зорн
. Заппа и в жизни не походил ни на кого – гений-эксцентрик, язвительный, неистовый, чрезмерный во всех проявлениях – от артистического до политического.
Режиссёром ленты выступил Алекс Уинтер
(«Бен 10: Наперегонки со временем
»). Кинематографисту удалось создать грандиозный портрет Заппы на фоне бурлящего времени. Прологом фильма послужило последнее записанное выступление музыканта — концерт в Праге в 1991 году, многотысячная аудитория которого праздновала падение «стен», создавших дурную славу ХХ века. Личные архивы Заппы здесь монтируются с хроникой и артефактами эпохи; музыкальная стихия неотделима от общественной; в калейдоскопе кадров есть Вацлав Гавел
и The Beatles, Ларри Кинг
и Дэвид Боуи
.
«Нам с продюсером Гленом Зиппером казалось непостижимым, что до сих пор не создано внятного и всеобъемлющего документального фильма о жизни и эпохе Фрэнка Заппы
, — говорит Алекс Уинтер. — И мы решили снять такой фильм, поведать историю, которая была бы не музыкальной документалкой или заурядным байопиком, а волнующей сагой о великом американском артисте и мыслителе; фильм, который давал бы представление о масштабах необъятного и разнопланового творческого наследия Заппы, его личной жизни и политической деятельности. Но прежде всего, мне хотелось написать очень человечный, всем понятный кинопортрет выдающейся личности.
Неоценимую помощь в осуществлении этого замысла оказала Гейл Заппа, предоставив нам эксклюзивный доступ к архиву Заппы, огромной коллекции его неизданной музыки, фильмов, незавершённых проектов, неизвестных интервью и концертных записей. С этим богатым материалом и минимальными вставками из современных интервью с ближайшими друзьями Фрэнка и музыкантами, с которыми он работал, мы и создали своё повествование – интимное по сути и грандиозное по охвату
».
В российский прокат фильм «Заппа
» вышел 28 июля.
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